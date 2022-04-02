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美3月LNG出口暴增16% 連續四個月的最大買家都是這一區

編譯洪啟原／綜合外電
最新數據顯示，美國3月液化天然氣（LNG）出口暴增近16%，創歷史新高，且對歐洲的出口占比為連續第四個月最高。路透
最新數據顯示，美國3月液化天然氣（LNG）出口暴增近16%，創歷史新高，且對歐洲的出口占比為連續第四個月最高。路透

最新數據顯示，美國3月液化天然氣（LNG）出口量暴增近16%，攀抵歷史新高，且最大買家連續四個月都是歐洲。

路孚特的初步數據顯示，美國LNG目前可說是炙手可熱，因為此時歐洲國家設法切斷從俄羅斯進口天然氣，對俄國入侵烏克蘭做出回應，同時重建庫存。

根據數據，美國3月出口至所有目的地的LNG總量約為743萬噸，高於1月的725萬噸和2月的640萬噸。

數據顯示，歐洲連續第四個月成為美國LNG最大買家，約占美國出口比重達65%，其次是亞洲和拉丁美洲，占比分別為12%左右和3%。數據供應商Kpler大宗商品分析師說：「美國持續聚焦於歐洲買家。」

自去年11月起，美國對歐洲的LNG出口持續攀升，分析師表示，歐洲還需要更多天然氣，目前庫存僅剩約25%，遠低於過去五年的同期平均值34%。

德國2月表示，將興建兩座進口LNG接收站和提高天然氣存量，以減少對俄國天然氣的依賴。

能源顧問公司Rystad Energy分析師Vinicius Romano說：「為管控風險，歐洲須效法德國，啟動配給天然氣需求的程序，為最終切斷俄國天然氣供應做準備。」

天然氣 俄國 分析師

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