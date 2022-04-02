我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股保住連三周漲勢 4月漲相佳 但這次沒有Fed捧場

達美航空駕駛艙擋風玻璃高空中破裂 平安轉降丹佛

俄羅斯保衛盧布戰果豐碩 克魯曼：暴露政策失靈

編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯1盧布硬幣。盧布在俄烏戰爭爆發後數日急遽貶值，但在俄國央行大幅調升利率和祭出資本管制後，如今幾乎已完全收復失土。圖／歐新社
俄羅斯1盧布硬幣。盧布在俄烏戰爭爆發後數日急遽貶值，但在俄國央行大幅調升利率和祭出資本管制後，如今幾乎已完全收復失土。圖／歐新社

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭打了快40天，媒體報導大多描述戰事陷入膠著，俄軍甚至有敗退跡象。對照軍事進攻屢屢受挫，俄羅斯在保衛國幣幣值方面卻成效卓著：盧布在戰爭爆發後數日急遽貶值，如今卻幾乎已完全收復失土。

這是怎麼辦到的？俄羅斯如此拚命力挽盧布貶值狂瀾，背後意義何在？

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文說，俄國經濟官員能力顯然比俄軍將領高強，尤其央行總裁納比烏琳娜國際評價甚高，她雖辭職但總統普亭不准，只能堅守崗位盡全力捍衛盧布。她與同僚一方面把基準利率從9.5%拉高到20%，吸引資金留在俄羅斯；同時實施廣泛資本管制遏阻資本外逃，包括限制俄國人把錢轉往外國銀行帳戶，並禁止外國投資人賣出俄國股票。

祭出這些激烈手段後，盧布匯價大幅彈升不足為奇。但仍有謎團未解：為什麼俄羅斯一心一意捍衛盧布，不惜付出其他代價？俄侵烏招致國際嚴厲制裁，已經重創當地經濟，他們豈會不知，再使出這些穩定盧布的強烈手段，極可能導致俄國實質經濟陷入更深的蕭條級衰退？

解析此問題前，克魯曼先概略說明所謂「不可能的三位一體」（impossible trinity）概念。一國可能對本國貨幣訂有三種目標：1). 匯率保持穩定（例如盧布兌美元或歐元匯率持穩），以營造穩定的商業環境；2). 資金跨國自由移動，這也是為了促進經貿往來；3). 保有貨幣決策的自主性，能在必要時調降利率力抗衰退，或調升利率對抗通膨。

這三種目標不可能同時達成，只能三選二。比方說，英國的資本市場是開放的，貨幣政策也獨立自主，但英鎊匯率就必須任其浮動。又如歐元國家，兼具資本自由移動和匯率穩定，但必須放棄貨幣政策獨立自主。再看中國大陸，擁有匯率穩定和貨幣政策自主，但這些有賴資本管制維繫。（順帶一提，這些管制也是人民幣無法抗衡美元的一大主因，至少在可見的未來是如此。）

那麼，俄羅斯捍衛盧布怪異之處在哪？克魯曼說，通常的做法是「三選二」，俄羅斯卻決定「三選一」——為了捍衛盧布，不僅祭出嚴厲資本管制，也犧牲貨幣政策獨立自主，在面臨衰退威脅之際仍大幅拉高利率。

這凸顯俄羅斯把捍衛盧布置於第一優先，凌駕其他經濟目標。為什麼要這麼做？

克魯曼推測，原因可能是，盧布幣值「顯而易見」。

獨裁政權常對人民報喜不報憂，企圖遮掩不利的經濟數據。例如，土耳其總統厄多安對通膨數據飆高的反應，竟是開除統計局長。未來數月，倘若俄羅斯經濟急轉直下，已遭箝制的俄國媒體會如實報導通膨飆升、國內生產毛額（GDP）崩落嗎？看來很可能不會。

但若是盧布劇貶，絕對是紙包不住火。所以，俄羅斯使盡全力捍衛盧布，把實質經濟拋在一邊，從政治宣傳策略角度來看，十分合理。

克魯曼的結論是，俄羅斯保衛盧布的戰果可觀，不表示普亭政府在駕馭經濟政策方面表現良好。「三選一」的怪異優先順序選擇，反倒暴露出俄國的政策失靈。

俄羅斯 貨幣 俄國

上一則

元宇宙夯 中國王老吉、海底撈等快消企業搶進軍

延伸閱讀

普亭罹癌傳言再起 傳頻會甲狀腺癌名醫

普亭罹癌傳言再起 傳頻會甲狀腺癌名醫
大鼻子情聖斥普亭過分 侵烏行為瘋狂且無法接受

大鼻子情聖斥普亭過分 侵烏行為瘋狂且無法接受
整點快訊／諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾

整點快訊／諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾
諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾

諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾

熱門新聞

俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28
美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：美國經濟展望如何？取決於這三個「F」

2022-03-30 05:54

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易