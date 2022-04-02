俄羅斯保衛盧布戰果豐碩 克魯曼：暴露政策失靈

俄羅斯1盧布硬幣。盧布在俄烏戰爭爆發後數日急遽貶值，但在俄國央行大幅調升利率和祭出資本管制後，如今幾乎已完全收復失土。圖／歐新社

俄羅斯 侵略烏克蘭戰爭打了快40天，媒體報導大多描述戰事陷入膠著，俄軍甚至有敗退跡象。對照軍事進攻屢屢受挫，俄羅斯在保衛國幣幣值方面卻成效卓著：盧布在戰爭爆發後數日急遽貶值，如今卻幾乎已完全收復失土。

這是怎麼辦到的？俄羅斯如此拚命力挽盧布貶值狂瀾，背後意義何在？

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文說，俄國 經濟官員能力顯然比俄軍將領高強，尤其央行總裁納比烏琳娜國際評價甚高，她雖辭職但總統普亭不准，只能堅守崗位盡全力捍衛盧布。她與同僚一方面把基準利率從9.5%拉高到20%，吸引資金留在俄羅斯；同時實施廣泛資本管制遏阻資本外逃，包括限制俄國人把錢轉往外國銀行帳戶，並禁止外國投資人賣出俄國股票。

祭出這些激烈手段後，盧布匯價大幅彈升不足為奇。但仍有謎團未解：為什麼俄羅斯一心一意捍衛盧布，不惜付出其他代價？俄侵烏招致國際嚴厲制裁，已經重創當地經濟，他們豈會不知，再使出這些穩定盧布的強烈手段，極可能導致俄國實質經濟陷入更深的蕭條級衰退？

解析此問題前，克魯曼先概略說明所謂「不可能的三位一體」（impossible trinity）概念。一國可能對本國貨幣 訂有三種目標：1). 匯率保持穩定（例如盧布兌美元或歐元匯率持穩），以營造穩定的商業環境；2). 資金跨國自由移動，這也是為了促進經貿往來；3). 保有貨幣決策的自主性，能在必要時調降利率力抗衰退，或調升利率對抗通膨。

這三種目標不可能同時達成，只能三選二。比方說，英國的資本市場是開放的，貨幣政策也獨立自主，但英鎊匯率就必須任其浮動。又如歐元國家，兼具資本自由移動和匯率穩定，但必須放棄貨幣政策獨立自主。再看中國大陸，擁有匯率穩定和貨幣政策自主，但這些有賴資本管制維繫。（順帶一提，這些管制也是人民幣無法抗衡美元的一大主因，至少在可見的未來是如此。）

那麼，俄羅斯捍衛盧布怪異之處在哪？克魯曼說，通常的做法是「三選二」，俄羅斯卻決定「三選一」——為了捍衛盧布，不僅祭出嚴厲資本管制，也犧牲貨幣政策獨立自主，在面臨衰退威脅之際仍大幅拉高利率。

這凸顯俄羅斯把捍衛盧布置於第一優先，凌駕其他經濟目標。為什麼要這麼做？

克魯曼推測，原因可能是，盧布幣值「顯而易見」。

獨裁政權常對人民報喜不報憂，企圖遮掩不利的經濟數據。例如，土耳其總統厄多安對通膨數據飆高的反應，竟是開除統計局長。未來數月，倘若俄羅斯經濟急轉直下，已遭箝制的俄國媒體會如實報導通膨飆升、國內生產毛額（GDP）崩落嗎？看來很可能不會。

但若是盧布劇貶，絕對是紙包不住火。所以，俄羅斯使盡全力捍衛盧布，把實質經濟拋在一邊，從政治宣傳策略角度來看，十分合理。

克魯曼的結論是，俄羅斯保衛盧布的戰果可觀，不表示普亭政府在駕馭經濟政策方面表現良好。「三選一」的怪異優先順序選擇，反倒暴露出俄國的政策失靈。