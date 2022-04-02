俄烏戰爭衝擊 全球PMI趨緩

最新採購經理人指數顯示，全球製造業景氣復甦趨緩。（路透）

全球3月製造業復甦趨緩，美國景氣的擴張步調更是2020年來最慢，主因為俄羅斯入侵烏克蘭與中國的嚴格防疫 措施，正加劇供應鏈 瓶頸、衝擊需求，同時又推升成本，導致業者信心受重創，加劇經濟陷入停滯性通膨、甚或衰退的憂慮。

美國供給管理協會（ISM）的數據顯示，3月製造業指數意外降至57.1，為2020年最低，新訂單與產出次指標都跌到2020年5月來最低，投入成本卻出現2020年底以來最大增幅，反映廠商正面臨需求疲軟與物價壓力升高的問題。上海美國商會與中國美國商會調查顯示，約60%在中國營運的美企表示，生產因缺工、未能取得供應或政府下令封鎖而減少。

歐元區3月史坦普全球製造業採購經理人指數（PMI）最終值降至56.5，低於初估值，也是14個月最低。德國 與法國製造業景氣擴張放慢，德國業者悲觀看待前景。

Accenture全球工業主管林恩指出，最新數據顯示供應鏈情勢惡化正重創製造業，不斷上漲的電價、貨運延誤、再加上中國的防疫封鎖，都推升成本並造成原物料短缺。俄國上月製造業PMI也降至44.1，景氣深陷萎縮。

中國3月財新／Markit製造業PMI陡降至48.1，為2020年3月來最低、且陷入萎縮，主因為新冠肺炎疫情在中國多地爆發，擾亂供應鏈，且市場需求減弱，尤其是消費品需求。