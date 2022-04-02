通膨飆升 美歐升息壓力大

美國最新就業數據顯示勞動市場維持強勁，但也面臨Fed更積極升息的潛在威脅。(路透)

美國3月就業 人數、工資、失業率與勞動參與率等各項數據普遍強勁，顯示通膨上升壓力不減，幾乎可確定聯準會（Fed）5月將升息 2碼，而歐元區3月通膨率再度衝上歷史新高，市場預期歐洲央行（ECB）今年底前將兩度升息的機率大增，實施近八年的負利率政策將劃句點。

美國最新就業數據顯示勞動市場維持強勁，但也面臨Fed更積極升息的潛在威脅，美股三大指數 1日早盤在平盤附近震盪。摩根大通預期，受到俄烏衝突與Fed緊縮不確定性的影響美股第2季將陷入盤整。高盛和瑞銀預估，史坦普500指數到年底前的上漲空間不大。

美國勞工部統計局報告，3月非農就業人數增加43.1萬人，低於市場預估的49萬人，因目前已達充分就業水準，就業成長減緩應屬正常。3月民間部門就業增加42.6萬人，主因為勞動市場吃緊，招工不易。工資則重現升勢。3月平均時薪比2月增加0.4%，年比成長5.6%，顯示缺工壓力未減。

3月失業率比2月下降0.2個百分點，為3.6%，也市場低於預估的3.7%；勞動參與率上升0.1個百分點，為62.4%，符合預期，顯示更多勞工願意重返職場。經濟學者指出，未來數月通膨壓力仍重，Fed仍是「鷹派」主場，5、6月都可能各升息2碼。

歐盟統計局發布，歐元區3月消費者物價指數（CPI）年比暴升7.5%，再創新高，高於市場預估的6.7%；因俄烏戰爭刺激能源及食品價格衝高，搗亂全球供應鏈。其他物價也全面上升，使核心CPI年升率達3%。