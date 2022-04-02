我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

美、日擬邀東協 入印太經濟架構

編譯黃淑玲／綜合報導

日經亞洲1日報導，美國與日本將邀請東南亞國協（ASEAN）會員國加入美國正在主導建立的新印太經濟架構。此架構希望避免半導體與其他戰略物資出現短缺，降低對中國的依賴。

華府今年尋求在可信賴的、同是具有自由、民主價值觀的夥伴國家之間，規劃多邊經濟合作關係，目前細節尚未公布。

日經指出，高層官員透露，美國去年秋天同時向日本、南韓提議就半導體供應合組工作小組。然而過了六個月後，方案沒有進展。主要是日本與南韓原本就有磨擦，日本2019年即開始限制特定製造晶片所需的物料輸往南韓，再加上其他爭議，兩國外交關係冰冷。最近南韓總統改選，願意與東京改善關係的尹錫悅勝出，預期華府會把握機會促成日韓合作。

據了解，美國最近向日本發出一項草案，以鼓勵東協國家參與新印太經濟架構為目標。美日兩國現正研究說帖措辭，不激怒中國，又能讓東協成員更容易加入新印太經濟架構。

美國發給日本的這份文件中強調了新印太經濟架構中，半導體與潔淨能源是優先合作領域，參與的國家要擴大合作，確保取得所需材料。同時，文件也特別提及新架構尊重勞動準則，暗示被指控在新疆強迫人民勞動的中國將不受歡迎。

全球經濟先遭遇新冠疫情重擊，現又因俄烏戰爭引起混亂。美國主導的新經濟架構，希望改建立起以日本這類友好國家為中心的供應鏈，降低威脅經濟安全的風險。

美方草案文件顯示，其主導的這個新印太經濟架構，不只是純粹的經濟安排；美國說，地區內的經濟與外交政策利益密切相關。

日本 南韓 華府

上一則

當前經濟強健 股指開季走升

下一則

通膨飆升 美歐升息壓力大

延伸閱讀

日本10月引進MQ-9B無人機 強化監視中國違法漁船

日本10月引進MQ-9B無人機 強化監視中國違法漁船
日本閣員染疫首例 少子化大臣野田聖子確診

日本閣員染疫首例 少子化大臣野田聖子確診
南韓2架軍機相撞墜毀 機上4人全數罹難

南韓2架軍機相撞墜毀 機上4人全數罹難
南韓記者走訪香港 寫「哥哥」人生

南韓記者走訪香港 寫「哥哥」人生

熱門新聞

俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透

多倫多崛起為北美第3大科技樞紐 靠什麼打敗邁阿密？

2022-03-27 08:59

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住