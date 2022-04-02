美、日擬邀東協 入印太經濟架構

日經亞洲1日報導，美國與日本 將邀請東南亞國協（ASEAN）會員國加入美國正在主導建立的新印太經濟架構。此架構希望避免半導體與其他戰略物資出現短缺，降低對中國的依賴。

華府 今年尋求在可信賴的、同是具有自由、民主價值觀的夥伴國家之間，規劃多邊經濟合作關係，目前細節尚未公布。

日經指出，高層官員透露，美國去年秋天同時向日本、南韓 提議就半導體供應合組工作小組。然而過了六個月後，方案沒有進展。主要是日本與南韓原本就有磨擦，日本2019年即開始限制特定製造晶片所需的物料輸往南韓，再加上其他爭議，兩國外交關係冰冷。最近南韓總統改選，願意與東京改善關係的尹錫悅勝出，預期華府會把握機會促成日韓合作。

據了解，美國最近向日本發出一項草案，以鼓勵東協國家參與新印太經濟架構為目標。美日兩國現正研究說帖措辭，不激怒中國，又能讓東協成員更容易加入新印太經濟架構。

美國發給日本的這份文件中強調了新印太經濟架構中，半導體與潔淨能源是優先合作領域，參與的國家要擴大合作，確保取得所需材料。同時，文件也特別提及新架構尊重勞動準則，暗示被指控在新疆強迫人民勞動的中國將不受歡迎。

全球經濟先遭遇新冠疫情重擊，現又因俄烏戰爭引起混亂。美國主導的新經濟架構，希望改建立起以日本這類友好國家為中心的供應鏈，降低威脅經濟安全的風險。

美方草案文件顯示，其主導的這個新印太經濟架構，不只是純粹的經濟安排；美國說，地區內的經濟與外交政策利益密切相關。