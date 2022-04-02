葵花油危機 衝擊食品業者

全球最大葵花油出口國烏克蘭的港口因戰事遭封鎖，糧倉遭俄軍轟炸，俄國也在遭全國際嚴厲制裁後，開始禁止葵花籽出口。圖為西班牙巴塞隆納一間超市的葵花油貨架空空如也。（路透）

從零食洋芋片到土耳其媽媽的烤餅，俄國 侵略烏克蘭 戰爭正在嚴重危及這些主副食的重要成分：葵花油。全球最大葵花油出口國烏克蘭的港口因戰事而遭封鎖，糧倉甚至遭俄軍轟炸，俄國也在遭全國際嚴厲制裁後，開始禁止葵花籽出口。全球食品業忙亂急尋替代品，卻不見得有貨可替代。

俄國農業部3月31日宣布，4月1日到8月底禁止葵花籽出口，優先滿足本國需求，穩定農產品價格。葵花油出口則實施出口配額，4月15日至8月31日僅能出口150萬噸。

烏克蘭與俄羅斯是全球最大的葵花籽種植出口國，印度、土耳其、北非國家都習慣用葵花油烹調，一些標榜捨棄對人體負擔較大棕櫚油的食品廠商，也嘗試改用葵花油製作洋芋片、餅乾等零食。

英國 連鎖超市「冰島食物」表示，葵花油今年來已暴漲1,000%，儘管葵花油用量僅占食品成本的一小部分，漲價還能吸收解決，問題在於根本沒貨，迫使2018年宣布全面捨棄棕櫚油製品的該超市，重新採用棕櫚油。

烏克蘭農民正在春耕季，盡力在遭戰亂波及的地區進行生產，但還是遭遇到人力、肥料與燃料不足或漲價的挑戰。烏克蘭也是中東穀物的主要供應國，辛苦種出的糧食被俄軍轟炸燒毀，日後可能在中東引發糧荒與動亂。

英國零售協會表示，沒有葵花油，廠商能尋找同樣健康的替代品，像是葡萄籽油。但問題同樣在於，食用油也全面短缺，有時問題並非有無替代品，而是有沒有貨。有業者指出，仰賴葵花油製作洋芋片的廠商，現在改用的油包括棕櫚油、沙拉油、葡萄籽油等，眾多產品都要改標，因為製作成分已經改變。