我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

庫許納被眾院國會暴動調查委員會約談逾6小時

亞洲企業也颳庫藏股風潮 高盛和大摩盤點可能的個股

編譯季晶晶／綜合外電
亞洲企業也颳庫藏股風潮。阿里巴巴和小米已先後宣布股票回購計畫，分析師認為會有更多公司跟進。路透
亞洲企業也颳庫藏股風潮。阿里巴巴和小米已先後宣布股票回購計畫，分析師認為會有更多公司跟進。路透

財經網站CNBC報導，亞洲也與美國一樣掀起了庫藏股風潮，分析師認為不會很快喊停。摩根士丹利挑選出最適合實施庫藏股計畫的20家公司，鴻海旗下的富士康工業互聯網入列。

投資諮詢公司Verity的研究總監Ben Silverman說：「中國與美國公司有類似行為，於股價疲軟時宣布大型股票回購計畫，努力在業績成長放緩時強化投資人信心。」

阿里巴巴、小米和京東健康在這兩周先後公告大型庫藏股計畫，推高了股價。這股風潮不僅限於中國科技公司，英國銀行業者滙豐集團、保險巨擘AIA，以及日本汽車製造商豐田也在過去幾周宣布買回自家股票。

摩根士丹利在3月24日的研究報告中表示，隨著中國證監會上周在聲明中「明確鼓勵上市公司買庫藏股，相信此一趨勢能持續較久」。

市場揣測，騰訊有可能跟進。

野村表示，總體溫和的股價以及「相當強勁」的資產負債表，有助實施庫藏股，而這股趨勢將拉高股東報酬率。

摩根士丹利根據一系列標準——例如資產負債表的實力能支持回購、公司估值被「大打折」、市值大、基本面強勁等——挑選出最適合實施庫藏股的20支股票，依市值排列如下：貴州茅台、阿里巴巴、中國移動、五糧液、京東、網易、海康威視、拼多多、中國海洋石油、邁瑞醫療、中國中免、山西杏花村汾酒廠、恆瑞醫藥、小米、安踏、百威亞太、中遠、鴻海旗下的富士康工業互聯網、格力電器、國電南瑞。

高盛也篩選出可能實施庫藏股計畫的公司，主要專注過去有回購紀錄者，因為「沒有回購紀錄的公司，就算現金充裕，通常不會宣布回購」。高盛點名了10支日股，依市值排列如下：電信業者KDDI、富士通、第一生命控股、鹽野義、大和證券、東京瓦斯、 東寶、積水化學、東洋情報、廣瀨電機。

股票 股價 高盛

上一則

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

下一則

美3月就業熱絡、工資再升 Fed 5月升息2碼機率升高

延伸閱讀

美股尾盤重挫 疫來首季收跌

美股尾盤重挫 疫來首季收跌
美股最錢線／高盛：短期上漲空間不大

美股最錢線／高盛：短期上漲空間不大
蘋果跨金融 研發自立技術

蘋果跨金融 研發自立技術
高盛：美股這波上漲有7支柱 但再漲空間有限

高盛：美股這波上漲有7支柱 但再漲空間有限

熱門新聞

美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透

多倫多崛起為北美第3大科技樞紐 靠什麼打敗邁阿密？

2022-03-27 08:59
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：美國經濟展望如何？取決於這三個「F」

2022-03-30 05:54

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供