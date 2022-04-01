亞洲企業也颳庫藏股風潮 高盛和大摩盤點可能的個股

亞洲企業也颳庫藏股風潮。阿里巴巴和小米已先後宣布股票回購計畫，分析師認為會有更多公司跟進。路透

財經網站CNBC報導，亞洲也與美國一樣掀起了庫藏股風潮，分析師認為不會很快喊停。摩根士丹利挑選出最適合實施庫藏股計畫的20家公司，鴻海旗下的富士康工業互聯網入列。

投資諮詢公司Verity的研究總監Ben Silverman說：「中國與美國公司有類似行為，於股價 疲軟時宣布大型股票 回購計畫，努力在業績成長放緩時強化投資人信心。」

阿里巴巴、小米和京東健康在這兩周先後公告大型庫藏股計畫，推高了股價。這股風潮不僅限於中國科技公司，英國銀行業者滙豐集團、保險巨擘AIA，以及日本汽車製造商豐田也在過去幾周宣布買回自家股票。

摩根士丹利在3月24日的研究報告中表示，隨著中國證監會上周在聲明中「明確鼓勵上市公司買庫藏股，相信此一趨勢能持續較久」。

市場揣測，騰訊有可能跟進。

野村表示，總體溫和的股價以及「相當強勁」的資產負債表，有助實施庫藏股，而這股趨勢將拉高股東報酬率。

摩根士丹利根據一系列標準——例如資產負債表的實力能支持回購、公司估值被「大打折」、市值大、基本面強勁等——挑選出最適合實施庫藏股的20支股票，依市值排列如下：貴州茅台、阿里巴巴、中國移動、五糧液、京東、網易、海康威視、拼多多、中國海洋石油、邁瑞醫療、中國中免、山西杏花村汾酒廠、恆瑞醫藥、小米、安踏、百威亞太、中遠、鴻海旗下的富士康工業互聯網、格力電器、國電南瑞。

高盛 也篩選出可能實施庫藏股計畫的公司，主要專注過去有回購紀錄者，因為「沒有回購紀錄的公司，就算現金充裕，通常不會宣布回購」。高盛點名了10支日股，依市值排列如下：電信業者KDDI、富士通、第一生命控股、鹽野義、大和證券、東京瓦斯、 東寶、積水化學、東洋情報、廣瀨電機。