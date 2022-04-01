IEA 1日緊急開會 再規劃新一波釋油案
國際能源總署（IEA）1日將召開緊急會議，商討新一波的戰略石油儲備釋出方案。美國周四已經宣布，將自5月起執行大規模釋出戰略儲油，平抑油價飛漲。
主要石油消費國致力減緩油價狂飆帶來的衝擊。今年以來，油價漲幅已經超過30%；而周四石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）會議後決定，下個月維持溫和增產每日43.2萬桶，不準備加速擴大產量。
西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而制裁俄羅斯石油，IEA估計本月石油市場將因此減少每日約300萬桶的供給。為彌補缺口，美國總統拜登周四宣布，美國下個月開始每日將釋出100萬桶戰略儲油，為期六個月。
IEA前一次召集會員國協同於3月1日緊急釋油，合計約6,000萬桶。亞太地區幾個IEA會員國在今天會議前，表達配合意願。
日本經濟產業大臣萩生田光一表示，日本將會在釋出戰略儲油方面妥善行動，同時密切留意國際情勢。南韓貿工能源部上周也發出新聞稿指出，南韓將支持國際間在油氣方面的更多合作，3月1日的釋油方案中，南韓已承諾釋出442萬桶石油儲備。
澳洲、紐西蘭3月也參與了釋油；印度亦表明支持釋油提議。
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