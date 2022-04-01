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蘋果跨金融 研發自立技術

編譯湯淑君／綜合報導
蘋果公司（Apple）正在發展自己的支付處理技術及基礎設施，以備未來推出金融產品之用。（歐新社）
蘋果公司（Apple）正在發展自己的支付處理技術及基礎設施，以備未來推出金融產品之用。（歐新社）

知情人士透露，蘋果公司（Apple）正在發展自己的支付處理技術及基礎設施，以備未來推出金融產品之用，更遠大的抱負則是希望未來能夠降低對外部合作夥伴的依賴。

彭博資訊報導，消息來源說，蘋果這項計畫的內部代號叫「掙脫」（Breakout），將在公司內部發展各式各樣的金融相關技術，包括支付處理、放款風險評估、詐欺分析、信用查核、處理客訴等客服功能等，希望有朝一日能以自家技術，取代外部的金融科技（fintech）夥伴。

蘋果開發這些技術的目的，不是為了支援蘋果既有服務，而是聚焦未來產品。但消息傳出後，兩家目前與蘋果合作的金融科技公司，CoreCard和Green Dot，股價3月30日都重挫超過10%。另一重要合作夥伴高盛，股價一度跌1.2%。

研發自己的金融服務相關技術，可望壯大蘋果在這個領域的實力。目前蘋果旗下的金融服務包括：自有品牌信用卡、端對端支付、Wallet電子錢包應用程式（App），以及一套供店家用來接受顧客刷iPhone付款的機制。蘋果也正著手開發硬體訂閱服務，和一種「現在購買，以後付款」的Apple Pay交易功能。

知情人士指出，「掙脫」計畫顧名思義，背後的概念就是要擺脫現有金融系統的羈絆。蘋果公司發言人則對這個傳聞中的計畫不予置評。

蘋果信用卡Apple Card目前採用CoreCard作為核心處理平台，監督把交易細部資料傳給銀行尋求核可的過程；至於放款、某些客服任務、信用查核、交易處理和付款歷史紀錄（或稱「帳本」）等，則倚賴高盛協助。

這項計畫象徵蘋果歷年來進軍金融服務領域最大的動作，但顯然並非易事，畢竟其他科技巨擘如臉書母公司Meta Platforms和Google母公司Alphabet，都曾經胸懷大志推出金融計畫，到頭來都落得虎頭蛇尾收場，例如Meta開發數位貨幣和Google的銀行帳戶計畫。

金融服務有助提高iPhone用戶的「黏性」，也能讓蘋果從利息和交易費用賺取收入，因此蘋果希望擴大掌控整個過程，從而得以更快地推出新選項，並且賺進更多營收。

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