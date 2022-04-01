繪圖晶片激戰 台積電大贏家

英特爾推Intel Arc獨立GPU系列產品。(英特爾／提供)

英特爾重返獨立繪圖晶片 （GPU）市場，昨（31）日宣布推出用於筆電的「Intel Arc」獨立圖形晶片系列產品，採用台積電 6奈米製程生產，已獲得多家筆電品牌導入，相關產品後續將拓展至桌機與工作站等領域，意在搶食當下由輝達、超微寡占的獨立繪圖晶片市場。

近年隨著電競、虛擬貨幣 浪潮興起，獨立繪圖晶片市場火熱。隨著英特爾加入戰局，引爆獨立繪圖晶片市場新一波戰火。由於輝達、超微相關產品也多由台積電生產，三大廠在獨立繪圖晶片市場激戰，台積電成為大贏家。台積電昨天股價失守600元整數大關，終場跌3元、收597元，外資買超3,822張，連三買；周四ADR早盤跌約0.5%。

英特爾去年宣布推出全新消費級高效能圖形品牌「Intel Arc」。該公司提到，首批Arc 3繪圖晶片產品中，有許多將搭載至Intel Evo裝置，首批上市產品包括用於超薄設計的A350M，及為輕薄設計提供更高效能的A370M晶片。

英特爾表示，首波搭載Arc 3繪圖晶片的筆電已可預購，後續搭載Arc 5與Arc 7晶片的筆電將在今年初夏上市。另外，為桌機設計的Intel Arc繪圖晶片與附加卡也將在夏季推出。

英特爾強調，A系列筆電繪圖晶片產品、首批搭載Intel Arc的筆電，以及由硬體、軟體和服務組成的Arc平台，將為全世界的遊戲玩家和創作者提供高效能繪圖體驗。

英特爾指出，所有Intel Arc A系列繪圖晶片都建立在新的Xe高效能圖形微架構上，簡稱「Xe HPG」，是專為遊戲玩家與創作者設計。Xe HPG技術使Intel Arc圖形晶片能提供突破性的效能、效率與可擴充性。

業界估計，輝達目前約取得獨立繪圖晶片高達八成左右的市場，超微市占則接近二成，隨著英特爾加入戰局，市場密切觀察三雄後續的市占變化。

英特爾新品獲得品牌廠熱烈回響。英特爾表示，將與品牌夥伴宏碁、華碩、戴爾、海爾、惠普、NUC、LAVIE、聯想、微星、三星等共推筆電新品，此外，也會與英眾科技、聯達科技、聞泰科技等ODM廠合作。