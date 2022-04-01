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羅比尼：全球接近2008金融危機情境

編譯黃淑玲／綜合報導
「末日博士」羅比尼表示，世界已更接近類似2008年金融危機的崩盤情境。（路透）
「末日博士」羅比尼表示，世界已更接近類似2008年金融危機的崩盤情境。（路透）

曾精準料中2008年金融海嘯、擁有「末日博士」稱號的紐約大學史登商學員經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）表示，世界如今已更加接近類似2008年金融危機的崩盤情境。

他也認為，聯準會（Fed）無法引導美國經濟達成軟著陸，因為該機構必須在經濟衰退、以及錨定通膨預期之間抉擇。

羅比尼總體合夥公司董事長兼執行長羅比尼3月30日接受彭博電視訪問時說：「我們距離『準黑天鵝事件』只有一個標準差。通膨等問題不只出現在美國，歐洲也有。我們也已遭遇戰爭等重大地緣政治震撼，而這還只是未來數年更廣泛地緣政治導致蕭條的一小部分。」

他說：「中國、俄羅斯伊朗及北韓都將挑戰美國與西方，烏克蘭戰爭只是『冷戰2.0』的首秀。問題在於，這（冷戰2.0）會是一場冷戰、還是熱戰。我們正處於非常艱困的處境，極端事件不斷發生。」

羅比尼說，現在當局動用了貨幣政策、財政政策及財政政策等工具，但這些政策的目標又互相牴觸，「現在的目標是要壓低大幅上漲的通膨率，但還有個必須最大化就業的職責，這又與壓低通膨的目標相悖。接著你還希望以制裁懲罰俄羅斯，並嚇阻其他人別從事誤解情勢的行為」。

他說：「所有這些情況都暗示，要達到最佳的政策均衡，非常難」。

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