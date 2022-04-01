我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

波克夏氣候行動 連兩年評比墊底

編譯易起宇／綜合報導

投資人團體「氣候行動100+」（Climate Action 100+）倡議的評比，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司在氣候行動方面的表現，連續兩年在所有列入評比的企業中墊底。

英國金融時報（FT）報導，在「氣候行動100+」對166家企業的最新評比中，績效最差的共有八家企業，包括沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）。

連續兩年排在末段班的企業共有四家，包括波克夏和中國大陸最大車廠上汽集團（SAIC）。

波克夏未對這份評比發表評論，但巴菲特向來都拒絕投資人要求，不願揭露波克夏的氣候風險。

這份評比也發現，儘管承諾減少碳足跡的企業數增多，但進展十分緩慢。目前有九家企業承諾將調整資本支出以配合減排長期目標，只比去年增加三家。

該團體的全球指導委員會主席麥爾說：「有些知名企業，在評比的各項指標中幾乎沒有進展。」

這份評比中，只有26家企業已設定2025年前達成淨零碳排，不到全體的五分之一，但相較於一年前只有五家，已有進步。

約三分之二的評比企業設定的目標是2050年前實現淨零排放。

麥爾說，許多企業終於在去年由董事會層級負責氣候風險監管，仍缺乏短期目標和詳細的落實方案。

波克夏 投資 巴菲特

上一則

福斯傳已選定券商承銷保時捷IPO 估值上看千億美元

下一則

羅比尼：全球接近2008金融危機情境

延伸閱讀

巴菲特116億買迷你波克夏

巴菲特116億買迷你波克夏
波克夏A股已升破50萬美元 巴菲特為何堅持不分割股票？

波克夏A股已升破50萬美元 巴菲特為何堅持不分割股票？
油價飆漲 巴菲特大買西方石油

油價飆漲 巴菲特大買西方石油
巴菲特買不停是想全吃下？波克夏增持西方石油至14.6%

巴菲特買不停是想全吃下？波克夏增持西方石油至14.6%

熱門新聞

美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透

多倫多崛起為北美第3大科技樞紐 靠什麼打敗邁阿密？

2022-03-27 08:59
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：美國經濟展望如何？取決於這三個「F」

2022-03-30 05:54

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供