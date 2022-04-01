波克夏氣候行動 連兩年評比墊底

據投資 人團體「氣候行動100+」（Climate Action 100+）倡議的評比，「股神」巴菲特 執掌的波克夏 公司在氣候行動方面的表現，連續兩年在所有列入評比的企業中墊底。

英國金融時報（FT）報導，在「氣候行動100+」對166家企業的最新評比中，績效最差的共有八家企業，包括沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）。

連續兩年排在末段班的企業共有四家，包括波克夏和中國大陸最大車廠上汽集團（SAIC）。

波克夏未對這份評比發表評論，但巴菲特向來都拒絕投資人要求，不願揭露波克夏的氣候風險。

這份評比也發現，儘管承諾減少碳足跡的企業數增多，但進展十分緩慢。目前有九家企業承諾將調整資本支出以配合減排長期目標，只比去年增加三家。

該團體的全球指導委員會主席麥爾說：「有些知名企業，在評比的各項指標中幾乎沒有進展。」

這份評比中，只有26家企業已設定2025年前達成淨零碳排，不到全體的五分之一，但相較於一年前只有五家，已有進步。

約三分之二的評比企業設定的目標是2050年前實現淨零排放。

麥爾說，許多企業終於在去年由董事會層級負責氣候風險監管，仍缺乏短期目標和詳細的落實方案。