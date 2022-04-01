華爾街抗戰 推演投資組合

華爾街基金經理人更加防禦操作，尋思因應通膨壓力與俄烏戰爭。(Getty Images)

時序進入第2季，俄烏戰爭看來將演變成持久戰，通膨壓力成為長期趨勢，停滯性通膨風險又與日俱增，促使華爾街基金經理人更加防禦操作，並尋思因應之道。

一些分析師 建議持有美元、甚至日圓避險，一些分析師偏好短期債券，「新興市場教父」墨比爾斯則認為有機會加碼台灣、南韓等亞洲市場具定價能力的優質企業股票 。

彭博資訊報導，經過一個多月的戰事，當初對俄烏戰爭抱持觀望的投資 人，現已須開始採取措施對戰爭避險。華爾街的另一共識為通膨壓力短期內不會消解，許多人還警告，市場流動性與交易條件有可能持續惡化。

路透調查顯示，全球基金經理人3月更偏向防禦操作，認為應增持現金與債券，建議配置的股票資產占比平均降至48.5%，為2020年底以來最低。資產管理公司Abrdn資深量化分析施霍伊達認為，全球機竟未來兩年陷入衰退的機率為20%-30%。

霸菱投資顧問公司策略師貝萊許認為，戰爭的發展可能會超出常理，投資人不該猜測結果是戰是和，應該避險，她認為美元資產仍是良好標的。高盛分析師湯博認為，日圓也仍可是良好避險標的，雖然日圓對美元匯價正跌到近六年新低。

貝萊德金融投資公司的分析師則認為，穩定會發股利的美國股票可作避險去處。

瑞銀則點出在國家安全意識高漲下，網路安全、無線電、5G+等相關產業是良好避風港。

墨比爾斯認為，俄烏戰爭將持續至少一年，但美國與亞洲應不致出現太大衝擊，投資人要遠離的是歐洲，因為歐洲必須降低對俄國能源倚賴，將經歷調整陣痛期。

他偏好台灣、南韓、印度、越南、土耳其、巴西這些新興市場中具有定價能力的優質企業股票。他表示，在前陣子的股票賣壓中，他已經又加碼一些台灣、巴西與印度的投資。

星展銀行分析師也偏好東南亞的大宗商品類股及獲利穩定具有定價能力的高科技類股。就債券方面，貝萊德投資研究所（BII）認為，各國央行正在學習與通膨共存，與長債相比，短債更吸引人。