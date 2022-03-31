我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

盧布買天然氣 俄不急著上路

編譯湯淑君、季晶晶／綜合報導
俄羅斯表示，不會即刻要求他國以盧布購買俄國出口的天然氣。（路透）
俄羅斯表示，不會即刻要求他國以盧布購買俄國出口的天然氣。（路透）

克里姆林宮30日表示，俄羅斯並不即刻要求他國以盧布購買俄國出口的天然氣，承諾這種轉變可逐步為之，並表示正著手擴大須以盧布結算的出口項目清單。

克里姆林宮發言人裴斯科夫向媒體表示，以盧布支付俄國天然氣的轉換過程需要時間，所以不會本周立即實施，儘管之前頒布的總統命令訂定3月31日為最後期限。裴斯科夫說：「在技術層面，這個過程需要更長的時間。」他還說：「支付和交貨在時間上分開進行。」

克里姆林宮之前的命令訂出以3月底為期限，要求政府機構、央行、Gazprom研究出一套盧布支付機制。

俄國國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）30日稍早曾警告歐盟，若歐盟想要採購俄國天然氣，就必須以盧布付款，並揚言不久之後，相同的計價模式也適用於俄國外銷的石油、穀物、肥料、煤炭和木材。

另據知情人士透露，印度政府考慮接受莫斯科的提議，使用另一套由俄國央行開發出的雙邊支付系統SPFS，作為兩國往後進行能源和武器交易所用。

彭博資訊報導，普亭派軍入侵烏克蘭後，盧布匯價境內交易一度累計重貶33%，但過去14個交易日裡有13個交易日走強，29日兌美元升值逾5%，30日盤中再升逾1%，與俄烏戰爭前一天差距已不到5%。

Informa全球市場公司資深新興市場分析師瑞維特說：「盧布的反彈其實是俄羅斯央行強迫買入並限制賣出的結果，俄羅斯和烏克蘭之間若停火，可能有助支撐盧布，但很難想像會有可持續的升值走勢。」Generali Insurance資產管理公司資深新興市場策略師特瑞斯卡也認為，盧布有揮之不去的風險，「盧布的升值是脆弱的，驅動力比較是技術性因素而非真的經濟改善。」

俄國 央行 俄羅斯

上一則

SK海力士 擬揪團收購安謀

下一則

區塊鏈遊戲被駭 損失6億美元

延伸閱讀

還有希望？俄國、烏克蘭傳將於4月1日恢復線上談判

還有希望？俄國、烏克蘭傳將於4月1日恢復線上談判
俄國顧問嚇到不敢說實話 美：普亭被誤導未掌握戰事全貌

俄國顧問嚇到不敢說實話 美：普亭被誤導未掌握戰事全貌
俄國承諾落空 烏克蘭控俄軍仍砲擊北部城市

俄國承諾落空 烏克蘭控俄軍仍砲擊北部城市
克里姆林宮：不要求立即改用盧布買天然氣

克里姆林宮：不要求立即改用盧布買天然氣

熱門新聞

美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透

多倫多崛起為北美第3大科技樞紐 靠什麼打敗邁阿密？

2022-03-27 08:59
美國和中國進行科技爭霸戰，預計將進行搶人大作戰，爭取具台積電在內晶圓代工廠經驗的台灣工程師效力。(歐新社)

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

2022-03-23 22:43

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離