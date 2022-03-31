盧布買天然氣 俄不急著上路

俄羅斯表示，不會即刻要求他國以盧布購買俄國出口的天然氣。（路透）

克里姆林宮30日表示，俄羅斯 並不即刻要求他國以盧布購買俄國 出口的天然氣，承諾這種轉變可逐步為之，並表示正著手擴大須以盧布結算的出口項目清單。

克里姆林宮發言人裴斯科夫向媒體表示，以盧布支付俄國天然氣的轉換過程需要時間，所以不會本周立即實施，儘管之前頒布的總統命令訂定3月31日為最後期限。裴斯科夫說：「在技術層面，這個過程需要更長的時間。」他還說：「支付和交貨在時間上分開進行。」

克里姆林宮之前的命令訂出以3月底為期限，要求政府機構、央行 、Gazprom研究出一套盧布支付機制。

俄國國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）30日稍早曾警告歐盟，若歐盟想要採購俄國天然氣，就必須以盧布付款，並揚言不久之後，相同的計價模式也適用於俄國外銷的石油、穀物、肥料、煤炭和木材。

另據知情人士透露，印度政府考慮接受莫斯科的提議，使用另一套由俄國央行開發出的雙邊支付系統SPFS，作為兩國往後進行能源和武器交易所用。

彭博資訊報導，普亭派軍入侵烏克蘭後，盧布匯價境內交易一度累計重貶33%，但過去14個交易日裡有13個交易日走強，29日兌美元升值逾5%，30日盤中再升逾1%，與俄烏戰爭前一天差距已不到5%。

Informa全球市場公司資深新興市場分析師瑞維特說：「盧布的反彈其實是俄羅斯央行強迫買入並限制賣出的結果，俄羅斯和烏克蘭之間若停火，可能有助支撐盧布，但很難想像會有可持續的升值走勢。」Generali Insurance資產管理公司資深新興市場策略師特瑞斯卡也認為，盧布有揮之不去的風險，「盧布的升值是脆弱的，驅動力比較是技術性因素而非真的經濟改善。」