SK海力士 擬揪團收購安謀

SK海力士考慮透過和其他公司一起組成策略聯盟，共同收購英國半導體設計商安謀（Arm）。（路透）

全球第二大記憶體晶片 製造商SK海力士表示，正考慮透過和其他公司一起組成策略聯盟，共同收購英國 半導體設計商安謀（Arm）。

南韓先驅報報導，SK海力士執行長朴正浩30日在股東會後告訴記者：「我們正考慮聯合其他公司共同投資安謀。安謀在國際半導體生態系中扮演極為重要的角色，這個生態系不允許單一實體獨占收購這家公司的所有好處。」

韓聯社報導，SK海力士隨後發布聲明，強調朴正浩的評論是針對媒體提問所做的反應，不表示該公司已就收購安謀一事擬定特定的計畫，或正進行任何形式的評估。安謀則拒絕發表評論。

除了SK外，美國晶片巨擘英特爾2月也表示，有意加入收購安謀的聯盟，執行長基辛格當時透露，早在軟銀提議出售安謀股票 給美國晶片設計大廠輝達（Nvidia）之前，籌組聯盟收購安謀的磋商就已經展開。

然而，在美歐反托辣斯當局反對的壓力下，輝達與軟銀洽商以400億美元併購安謀案在2月破局，隨後軟銀便提出計畫，擬在2023年3月之前，讓安謀在那斯達克公開上市，或尋求售予由一群企業組成的買家。

路透報導指出，消息人士透露，軟銀正醞釀選擇高盛作為安謀首次公開發行股票（IPO）的領頭承銷商，而這起IPO可能使安謀估值上看600億美元。

另據金融時報（FT）報導，安謀醞釀把在中國合資企業的股份，轉移給軟銀旗下的「特殊目的收購公司」（SPAC），以加速推動IPO。如果轉讓成功，安謀將繼續從該合資公司獲得授權許可收入，但不再需要審計該公司的財務狀況。

1990年11月在英國創立的安謀，2016年被軟銀收購，2010年也曾傳出蘋果對該公司有興趣，主要是因為安謀設計的晶片挾著省電效率的優勢，囊括95%以上智慧手機市場，在平板電腦也是領頭羊，在車用晶片市占率保守估計超過五成，連在個人電腦與伺服器領域也攻城掠地。