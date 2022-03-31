Sony遊戲訂閱服務 叫陣微軟

日本電玩大廠Sony發表新版遊戲訂閱服務PlayStation Plus。（美聯社）

日本 電玩大廠Sony發表加強版遊戲訂閱服務PlayStation Plus，準備與對手微軟 的Xbox Game Pass分庭抗禮。分析師表示，PlayStation Plus雖不會同步提供最新遊戲，可能降低玩家訂閱意願，但相較於微軟的服務，Sony有定價較低的優勢。

Sony在目前的遊戲主機銷售戰中暫居領先，儘管晶片荒影響，仍賣出1,700萬台PS5主機；然而，Sony須設法因應訂閱制服務崛起的壓力。

Sony在29日時宣布，加強版的PlayStation Plus服務將提供數百款遊戲，包括暢銷的「蜘蛛人」遊戲，訂閱方案分為三種等級，價格從每月9.99美元至17.99美元，也可採每季或每年計費，預計6月在歐美和日本率先推出。

微軟已在2017年推出遊戲訂閱服務Xbox Game Pass，今年1月宣稱有2,500萬名訂戶。但PlayStation Plus定價似乎較具競爭力，頂級方案年費為120美元，低於微軟的180美元。

Sony和微軟訂閱服務的最大差異，在於Sony不讓最新遊戲在發售日登上訂閱服務，希望從更多選擇購買遊戲、而非訂閱服務的傳統玩家身上獲取收入。PlayStation部門主管萊恩表示，若所有新遊戲都在發售當天就登上訂閱平台，「我們將無法維持對工作室的投資 水準，服務的定價可能也會拉高」。