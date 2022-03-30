全球LNG缺貨加劇 卡達港口外的LNG空船數創一年來最多

在全球最大液化天然氣（LNG）出口國卡達的外海，等待裝貨的空船數創下近一年來最多，這使全球LNG缺貨情況更加惡化。美聯社

在全球最大液化天然氣 （LNG）出口國卡達的外海，等待裝貨的空船數創下近一年來最多，這使全球LNG缺貨情況更加惡化。

根據彭博資訊整理的船隻追蹤數據，有多達21空船正在卡達外海等待裝運LNG。交易商表示，這是近一年來最多的空船數，有人認為這可能與LNG減產有關。

在卡達拉斯拉凡港（Ras Laffan）營業的天然氣公司Qatargas尚未對此發表看法。

卡達出口的LNG減少，使全球LNG缺貨情況進一步惡化。歐洲和亞洲買家設法在俄羅斯的供應之外尋求替代來源，造成市場吃緊，且任何供應中斷或減產勢都推升LNG現貨價格暴漲。

彭博新能源財經（NEF）分析師馬蘇基說：「近來等待裝貨的空船激增，引發外界擔憂，我們很少看到超過20艘船在卡達港口等待裝貨。」

馬蘇基表示，卡達2月LNG出口量特別低，遠低於過去五年的同期平均值。彭博新能源財經並預估，卡達3月LNG總出口量估為650萬噸，預料低於前兩年的同期產量。

根據能源數據供應商Kayrros，Qatargas 6號LNG液化及純化處理廠停工逾一個月，直到20日才復工 。

馬蘇基認為，在卡達外海等待裝運LNG的空船數量激增，可能有幾項原因。例如，LNG處理廠或上游設施出現技術問題，導致產量減少。空船激增可能是因2月產量減少，所以改到3月裝貨。也可能是Qatargas正改變維修計畫。但在這種情況下，應該不會有這麼多船隻排隊裝貨，因買家會事先收到警告。

彭博整理的船隻追蹤數據顯示，這些LNG載運船在中國、日本、印度及義大利 卸貨後，已經駛回。

馬蘇基表示，卡達通常在每年此時把多數LNG運往亞洲市場，因此大平洋買家對任何供應中斷將比大西洋買家更有感。