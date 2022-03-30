能源專家：俄羅斯石油的預設市場在亞洲

標普全球副總裁尤金（Dan Yergin）指出，亞洲將成為俄羅斯石油的預設市場。路透

現任標普全球副總裁的能源專家尤金（Dan Yergin）指出，隨著俄羅斯 試圖為其能源出口找買家，通常出口到歐洲的俄國石油 將轉向亞洲。

自2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭以來，油價飆升，中國和印度 等亞洲的主要石油進口國都蒙受沉重壓力。俄羅斯石油的吸引力除價格較低外，北京和新德里都與莫斯科關係密切。

尤金周一上財經頻道CNBC的《亞洲路標》（Street Signs Asia）節目時表示：「看起來亞洲確實會成為俄羅斯石油的預設市場，這些石油原先流向歐洲。」

產業觀察人士說，俄烏戰爭爆發後的3月初，俄羅斯交付給印度的石油數量「顯著」增加，而且新德里似乎準備向莫斯科購買更多的便宜石油。

國際能源署（IEA）本月稍早曾表示，俄羅斯原油正以創紀錄的折扣價出售。根據分析師，有兩家大宗商品貿易公司最近為烏拉爾原油提供了每桶30美元和25美元的折扣。

尤金指出：「印度正與俄羅斯討論，以大幅折扣買石油……但這是一個很複雜的物流體系，世界各地每日運輸多達1億桶石油，要重新調整，不會很順利。」他並補充：「五周前，我會說俄羅斯是超級能源大國，現在我仍認為它是重要參與者，但與過去相比，其能源實力減弱。」

美國和英國已宣布制裁俄國石油，歐盟也考慮類似措施。Yergin說：「有很多自我設限的制裁正在發生，人們不提貨、銀行不提供信用狀、托運人不現身，一些港口不願意接收俄羅斯石油。」