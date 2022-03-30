美制裁行動受阻？沙烏地、阿聯拒將俄國踢出OPEC+提議

OPEC主導全球石油價格。路透

美國慫恿中東盟邦將俄國阻絕於全球經濟體系的行動再次受阻。華爾街日報報導，兩個有影響力的OPEC成員國——沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國拒絕了將俄羅斯 踢出OPEC+的提議，稱該組織向來能夠在武裝衝突中合作。OPEC+是一個由23個產油國組成的石油 生產聯盟。

以沙烏地為首的石油輸出國家組織（簡稱：OPEC）與俄羅斯為首的非OPEC產油國形成的合作機制稱為OPEC+。目前油價 已升破每桶100美元，而OPEC+拒絕提高原油產量。一些分析師說，如果OPEC+增產，可能會推動油價回落。

沙烏地能源大臣薩勒曼(Abdulaziz bin Salman)稱，OPEC堅持與俄羅斯合作的決定是該組織拋開成員國之間分歧的方式。之前，在聯合國大會相關投票中，沙烏地和阿聯代表譴責了俄羅斯入侵烏克蘭的行為。

薩勒曼周二在杜拜的一次會議上說，「當談到OPEC+時，每個人都應該拋開政治。我們設法把我們的政治分歧與為了我們所有人共同利益的事情區分開來。」

阿聯能源部長Suhail bin Mohammed al-Mazrouei說，將俄羅斯踢出OPEC+將導致油價上漲。

他說，「消費者請求我們平抑原油價格。我們怎麼能把一些夥伴擠出去呢？」