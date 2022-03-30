美制裁中 台廠迎太陽能轉單

美中紛爭延燒，美方再拿中國大陸太陽能業開刀。美國商務部 證實，已立案調查大陸太陽能廠透過東南亞 四國「洗產地」規避輸美高關稅 的行為，有意重懲違規陸廠。業界研判，大量訂單有望轉向元晶、茂迪、安集、聯合再生等台廠，相關業者喜迎轉單潮。

中國太陽能廠長期透過在東南亞生產的「洗產地」方式，規避輸美高關稅，早已引起美國境內太陽能製造商不滿，要求官方出面調查的聲浪不斷。隨著美國商務部證實已立案調查相關內容，意味陸資太陽能廠已進入美國官方「雷達」，層次由「業界意見式反對」進入「官方實質調查」，未來可能出手干預並制裁，意義重大。

業界認為，中國長期透過洗產地方式造成不公平競爭，破壞市場機制，美方「硬起來」調查陸企，未來太陽能陸廠無法再走模糊地帶，失去低價優勢。在美方積極提升再生能源裝置量，必須採購為數可觀的太陽能產品下，台灣是全球第二大太陽能生產國，相關訂單勢必轉至元晶、茂迪、安集、聯合再生等台廠。

針對美國官方出重拳制裁大陸太陽能廠，元晶表示：「樂見其成」。業者私下透露，美方此舉將為台廠開啟重返國際市場之路。

美國商務部28日表示，應加州Auxin太陽能公司的請求，對大陸業者的疑似「洗產地」行為發動調查。這也是商務部首度正式立案調查，過程可能延續一年多，結果可能導致在柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞的陸廠所生產的太陽能電池和模組，遭課徵高額關稅，適用時間回溯至28日。