我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

美制裁中 台廠迎太陽能轉單

編譯葉亭均、記者陳昱翔／綜合報導

美中紛爭延燒，美方再拿中國大陸太陽能業開刀。美國商務部證實，已立案調查大陸太陽能廠透過東南亞四國「洗產地」規避輸美高關稅的行為，有意重懲違規陸廠。業界研判，大量訂單有望轉向元晶、茂迪、安集、聯合再生等台廠，相關業者喜迎轉單潮。

中國太陽能廠長期透過在東南亞生產的「洗產地」方式，規避輸美高關稅，早已引起美國境內太陽能製造商不滿，要求官方出面調查的聲浪不斷。隨著美國商務部證實已立案調查相關內容，意味陸資太陽能廠已進入美國官方「雷達」，層次由「業界意見式反對」進入「官方實質調查」，未來可能出手干預並制裁，意義重大。

業界認為，中國長期透過洗產地方式造成不公平競爭，破壞市場機制，美方「硬起來」調查陸企，未來太陽能陸廠無法再走模糊地帶，失去低價優勢。在美方積極提升再生能源裝置量，必須採購為數可觀的太陽能產品下，台灣是全球第二大太陽能生產國，相關訂單勢必轉至元晶、茂迪、安集、聯合再生等台廠。

針對美國官方出重拳制裁大陸太陽能廠，元晶表示：「樂見其成」。業者私下透露，美方此舉將為台廠開啟重返國際市場之路。

美國商務部28日表示，應加州Auxin太陽能公司的請求，對大陸業者的疑似「洗產地」行為發動調查。這也是商務部首度正式立案調查，過程可能延續一年多，結果可能導致在柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞的陸廠所生產的太陽能電池和模組，遭課徵高額關稅，適用時間回溯至28日。

商務部 關稅 東南亞

上一則

上海封城 4月出貨海空運恐擠爆

下一則

中官方投放儲備 化肥價要喊降了

延伸閱讀

違反出口管制 美讓俄富豪旗下等百架飛機停飛

違反出口管制 美讓俄富豪旗下等百架飛機停飛
西岸屋頂推出 新式太陽能板

西岸屋頂推出 新式太陽能板
特斯拉美中車價 六天漲兩次

特斯拉美中車價 六天漲兩次
民眾捐烏克蘭槍砲彈藥 美國商務部加快出口程序

民眾捐烏克蘭槍砲彈藥 美國商務部加快出口程序

熱門新聞

美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透

多倫多崛起為北美第3大科技樞紐 靠什麼打敗邁阿密？

2022-03-27 08:59
美國和中國進行科技爭霸戰，預計將進行搶人大作戰，爭取具台積電在內晶圓代工廠經驗的台灣工程師效力。(歐新社)

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

2022-03-23 22:43

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返