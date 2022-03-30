上海封城 4月出貨海空運恐擠爆

中國上海封城 發酵，物流供應鏈 大亂，將造成海、空運的價格再度飆漲。台灣的航運業者認為，短期內許多貨無法運到港口，海運的即期市場運價下跌是正常情況，但解封後搶出口的貨量，恐將擠爆港口，屆時運價漲勢再起。

貨攬業者中菲行總經理邱鈞榮分析，就目前的市況推估，大量出貨期將遞延至4月第三周才開始，在海、空運供給有限下，貨主搶艙位問題再度浮上檯面。

海運業者分析，目前北美港口的塞港情況還是很嚴重，洛杉磯港 口取得進港資格的船舶，排隊天數僅比之前的15天僅略減2天，13天的等待期還是很長；也因為不少船舶現在改往美東，近期美東主要港口的排隊天數也拉長到13天。北美塞港情況仍嚴峻，短期內塞港問題無解。

此外，近期是美國線的換約高峰期，5月要全部完成美國線長約的新年度新約，今年最特別，長期有固定需求的大型直客，都開始跟海運公司要求二至三年長約，關鍵在於，美國為了年底節慶消費季已開始備貨，大型貨主又開始搶艙。

上海封城對業界來說是始料未及，在應該出貨的時間無法出貨，這樣的變動，對於海、空運都將造成極大干擾，整體的出貨量將遞延至4月第三周開始出貨，這時候需求一起湧出來，又會造成海、空運的供、需失調，運價漲勢再起。