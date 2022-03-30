俄烏戰+中封鎖 供應鏈惡化

全球經濟能否回復疫情以前，關鍵在於供應鏈。圖為洛杉磯長堤港積壓的貨櫃。(Getty Images)

彭博資訊分析，全球供應鏈 瓶頸今年初開始緩解，但最近因為俄烏戰爭和中國實施新一輪的新冠防疫封鎖措施，讓供應鏈瓶頸再有惡化趨勢，可能導致全球經濟復甦變慢，通膨卻加快上揚。

供應鏈又再吃緊，德國 感受最急切，原因是該國大幅仰賴俄羅斯能源與東歐國家的供應商。

德國3月經商預期指數創史上最深單月跌幅，工廠面臨柴油、零件短缺，北海的貨運樞紐布萊梅港塞港時間也拉長。

中國現在防堵新冠病毒擴散，重要的貿易中心嚴格封城，最新進展是上海也封了。全球第二大貨櫃輪業者馬士基（Maersk）周一（28日）表示，部分服務當地港口的場站已經關閉，重啟時間未定；往來碼頭的卡車運輸將受到「嚴重影響」。

彭博指出，中國的出口自去年10月那波疫情高峰後，就開始放緩。如果北京 繼續堅持「清零」，出口走弱的情況會再持續幾個月。如此一來，歐美企業將面臨船期延誤時間加長、貨源出問題、營運成本再攀高。

高盛經濟學家表示，俄烏戰爭這個新的地緣政治風險，令企業更加強化營運必須降低全球供應鏈中斷影響的思維，加速回流本國、多元布局以及過度囤積庫存。然而，這些做法長期都將加重企業營運成本。

花旗集團（Citigroup）上周五的經濟分析報告也指出，「現今地平線上看到暴風雨來來勢洶洶。」花旗說，俄烏衝突帶來供應鏈重大震撼，因此調降今年全年全球經濟成長預測，同時調升通膨率預估。