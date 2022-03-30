我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

俄烏戰+中封鎖 供應鏈惡化

編譯黃淑玲／綜合報導
全球經濟能否回復疫情以前，關鍵在於供應鏈。圖為洛杉磯長堤港積壓的貨櫃。(Getty Images)
全球經濟能否回復疫情以前，關鍵在於供應鏈。圖為洛杉磯長堤港積壓的貨櫃。(Getty Images)

彭博資訊分析，全球供應鏈瓶頸今年初開始緩解，但最近因為俄烏戰爭和中國實施新一輪的新冠防疫封鎖措施，讓供應鏈瓶頸再有惡化趨勢，可能導致全球經濟復甦變慢，通膨卻加快上揚。

供應鏈又再吃緊，德國感受最急切，原因是該國大幅仰賴俄羅斯能源與東歐國家的供應商。

德國3月經商預期指數創史上最深單月跌幅，工廠面臨柴油、零件短缺，北海的貨運樞紐布萊梅港塞港時間也拉長。

中國現在防堵新冠病毒擴散，重要的貿易中心嚴格封城，最新進展是上海也封了。全球第二大貨櫃輪業者馬士基（Maersk）周一（28日）表示，部分服務當地港口的場站已經關閉，重啟時間未定；往來碼頭的卡車運輸將受到「嚴重影響」。

彭博指出，中國的出口自去年10月那波疫情高峰後，就開始放緩。如果北京繼續堅持「清零」，出口走弱的情況會再持續幾個月。如此一來，歐美企業將面臨船期延誤時間加長、貨源出問題、營運成本再攀高。

高盛經濟學家表示，俄烏戰爭這個新的地緣政治風險，令企業更加強化營運必須降低全球供應鏈中斷影響的思維，加速回流本國、多元布局以及過度囤積庫存。然而，這些做法長期都將加重企業營運成本。

花旗集團（Citigroup）上周五的經濟分析報告也指出，「現今地平線上看到暴風雨來來勢洶洶。」花旗說，俄烏衝突帶來供應鏈重大震撼，因此調降今年全年全球經濟成長預測，同時調升通膨率預估。

供應鏈 德國 北京

上一則

三一重工等中企 擬赴瑞士2次上市

下一則

上海官方推出21措施 幫助中小企挺過疫情

延伸閱讀

俄從基輔調走少數部隊 五角大廈：非撤離 較像重新部署

俄從基輔調走少數部隊 五角大廈：非撤離 較像重新部署
俄烏和談出現明確進展 普亭與澤倫斯基會談似有譜

俄烏和談出現明確進展 普亭與澤倫斯基會談似有譜
俄烏和談首度出現進展 俄軍宣布降低基輔攻勢

俄烏和談首度出現進展 俄軍宣布降低基輔攻勢

俄烏在伊斯坦堡談判結束 土耳其外長稱進展重大

俄烏在伊斯坦堡談判結束 土耳其外長稱進展重大

熱門新聞

美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透

多倫多崛起為北美第3大科技樞紐 靠什麼打敗邁阿密？

2022-03-27 08:59
美國和中國進行科技爭霸戰，預計將進行搶人大作戰，爭取具台積電在內晶圓代工廠經驗的台灣工程師效力。(歐新社)

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

2022-03-23 22:43

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返