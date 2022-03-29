比特幣破4.7萬美元

比特幣 （Bitcoin）在過去兩周悄悄上漲，28日盤中一舉漲破4萬7000美元的關鍵價位，不僅收復今年以來的跌幅，並引發市場臆測，認為這個全球最大的加密貨幣 很快就會升破5萬美元關卡。

根據Coindesk網站報價，比特幣在亞洲下午盤漲至47,223美元，遠高於35,000至45,000美元。這個加密貨幣自1月初以來一直在此區間來回游移。

在計入最新漲幅後，比特幣不僅收復了今年的失土，還上漲約1.4%，相較之下，標普500指數下跌了4.7%。

Copper公司的研究主管艾波瓦法表示，比特幣可能會在52,000美元遇到下一個壓力點，如果突破這個價位，可能會上漲至65,000美元，與去年11月創下的歷史新高相距不遠。Bensignor投資 策略公司總裁班席格諾爾在報告中表示，比特幣「即將上漲20%」。

之前由於美國聯準會和其他國家央行取消為因應疫情衰退而採取的一些刺激措施，使比特幣一直在狹窄價位區間徘徊，因為投資人減少對風險較高資產（包括加密貨幣在內）的投資。此外，數位貨幣正面臨監管，它們被用來規避對俄羅斯制裁的說法甚囂塵上，但許多分析師駁斥這種說法。

即便如此，比特幣和乙太幣（Ether）等其他虛擬代幣本月開始穩步上漲，同時美國股市也出現了較廣泛的漲勢。但直到過去24小時，比特幣才有說服力地漲破47,000美元，這是自1月初以來才短暫觸及的價位。