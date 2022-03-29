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化敵為友 Uber結盟紐約小黃

編譯林聰毅／綜合報導
（路透）
（路透）

Uber正與以往的競爭對手化敵為友，在一項協議中，把紐約市所有計程車列入其叫車應用程式（App）。這家曾矢言要顛覆美國計程車產業的公司，如今正在押注這類傳統載客車將能帶動該公司的下一波成長。

華爾街日報報導，Uber和紐約市計程車結盟，有助緩解Uber的合作司機短缺問題，還能抑制車資上漲，同時能為計程車司機帶進更多業務，畢竟計程車司機的生計已飽受新冠疫情的衝擊。

Uber已與海外一些計程車營運商建立合作關係，美國一些城市的消費者也能用Uber的App，預訂選擇被列進Uber App的計程車，但紐約市的這項結盟，是Uber在美國第一個涵蓋全市計程車的合作協議。紐約是Uber利潤最豐厚的市場之一，多年來該公司與紐約市黃色計程車一直是水火不容。

根據協議，紐約市計程車暨禮車管理局（TLC）的授權技術合作夥伴，包括Creative行動科技公司與Curb行動公司等，將把各自的叫車應用軟體與Uber的App整合在一起，根據Uber，紐約市約有1萬4000輛計程車使用這些App。

Uber表示， 同意載運Uber乘客的計程車司機將獲得與Uber司機同樣的報酬。

紐約市 App 華爾街

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