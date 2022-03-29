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中國疫情效應 國際油價重挫

編譯葉亭均／綜合報導

國際油價28日盤中重挫逾7%，主因為中國新冠肺炎疫情疫陡然升溫，上海宣布分階段封城，引發這個全球最大原油進口國的需求疑慮，市場更加擔心中國整體經濟將趨緩。俄烏衝突以及大陸疫情的不確定性，預料將使國際油價本周延續震盪格局。

倫敦布蘭特原油5月期貨28日一度跌7.4%至每桶111.68美元，西德州中級原油5月期貨也跌7.9%，報每桶104.95美元。

上海已宣布28日起分階段「封城」，展開核酸篩檢，以抑制突然大爆發的新冠疫情，第一批對浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，其中包括金融區和工業園區，4月1日5時解封；4月1日3時起，對浦西地區實施封控，4月5日3時解封。

SEB銀行首席商品分析師席德洛普預估，中國4月的每日原油需求，將因此比「正常」水準減少80萬桶。德國商銀分析師費許指出，上海封城引發市場憂心，中國的嚴格疫情清零政策將導致關鍵商業重鎮一再封城，拖累成長趨緩。

另一方面，俄羅斯與烏克蘭的最新一輪談判29日將在土耳其展開，以及葉門叛軍組織胡塞宣布暫時停止敵對行動，也都對國際油價造成壓力。

在此同時，多數石油買家正避買俄羅斯原油，以免違反金融制裁規定。產業數據顯示，俄國在17~23日當周的石油出口比之前一周減少超過25%。

分析師指出，國際油價本周走勢依然迷離難判，將繼續在供需展望前景之間劇烈震盪。俄國的石油日出口量預料減少100萬~300萬桶，但國際油市未來幾個月都難以找到足夠的替代供應，同時中國疫情、以及央行緊縮貨幣政策對經濟的衝擊，也將牽動投資人對需求的看法。

疫情 油價 封城

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