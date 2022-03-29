國際供應鏈 轉型為供應網

美中貿易戰與中國新冠疫情原已在改變全球供應鏈 的格局，如今俄烏戰爭與西方對俄制裁更加速這個趨勢，促使企業在更多地點建廠、並更加多元化零件與材料的供應來源，「供應鏈」正轉變為「供應網」，可能導致就業和製造業大遷移，牽動數千億美元的經濟活動，並改變投資 標的。

過去數十年來，廣泛的投資題材都主張，廉價的離岸製造和順暢的全球供應鏈，能壓低企業成本並抑制通膨。

各界也都認為全球貿易的三大特點是理所當然的：原物料總是廉價且可廣泛取得、航運成本僅占載運貨物價值的一小部分，以及航運將持續可靠。

然而，美中貿易戰和新冠疫情卻推翻這些假設，而且近來俄烏戰爭所造成的生產和運輸能力損失、對俄制裁和天災等事件，似乎正使供應鏈的短期受擾，演變為長期問題。

俄烏戰事導致原料商品供應大亂，也使企業加速調整供應鏈思維。

全球最大資產管理公司貝萊德的執行長芬克表示：「俄羅斯入侵烏克蘭，讓過去30年來的全球化畫下句點。供應鏈大規模重整，在本質上將導致通膨。」

企業在意識到難以應對供應鏈受擾之際，各國政府也基於國安考量，愈發重視獲得關鍵商品的保障，最佳案例就是晶片 。美國已推出一系列法案以強化國內供應鏈，讓晶片生產重返美國，歐洲也以補貼吸引晶片商設廠，提高晶片自製比率。

大型投資機構也押注，俄烏戰爭將促使企業把生產地點遷至距離本土更近的地點，使全球供應鏈更加分化，為基金經理人帶來新的投資機會。

Amundi研究所主管狄樊德指出，各產業更加分裂，將開啟許多選股機會，例如能源和國防等必須追求「戰略自主」的領域。

分析師說，這波轉型也將激發創新，例如連結再生能源與人工智慧（AI），以提高效率。