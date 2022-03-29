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開第一槍 意法半導體漲價

記者鐘惠玲／台北報導
半導體廠暨MCU大廠意法半導體將漲價。（路透）
半導體廠暨MCU大廠意法半導體將漲價。（路透）

歐洲前三大半導體廠暨微控制器（MCU）大廠意法半導體正式發出漲價通知，第2季起將調漲全產品線價格。意法是這波半導體傳出庫存調整聲浪下，第一家調漲晶片價格的指標廠，凸顯MCU仍供不應求，是當下半導體市場最火紅的產品。

台灣MCU業者包括新唐、盛群、松翰等在意法領頭調漲報價下，市場預期將掀起MCU搶貨與漲價潮。

此前，意法曾於去年第4季調漲全產品線報價，如今再度調升價格，市場熱議。業內人士透露，MCU去年報價就驚驚漲，部分型號的MCU產品現貨價累計漲幅超過十倍，意法半導體身為領導廠商，其MCU的市場價格持續維持高價位。

談到漲價的原因，意法表示，主要考量部分半導體零組件供應持續短缺，加上總經環境與地緣政治因素對產業的衝擊短期仍難舒緩，由於該公司持續進行投資，材料與物流等成本也上漲，難以全部吸收成本，因此將從第2季起調整全產品線價格。不過，意法並未揭露此次漲價幅度。

統計顯示，意法與英飛凌、恩智浦是歐洲前三大半導體廠，並在全球MCU市場有14.5%的市占率，為第四大廠。對於意法漲價，國內MCU廠樂見其成，預期這項漲價動作反映出部分半導體零組件的市場供需依然吃緊，但新唐、盛群、松翰等台廠目前均尚未傳出調價消息。

意法日前提到，席捲全球的晶片短缺現象，主要與受疫情初期影響後經濟的快速復甦有關，也與其專注的汽車與工業應用這兩個市場正經歷的變革相關。汽車產業正朝向電動化與智慧化轉型，這兩個轉變引發汽車架構的變化。

汽車 晶片 疫情

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