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通膨效應 全球債市爆賣壓

編譯陳家齊／綜合報導
通膨壓力高漲將促使美英央行積極升息，引爆全球債市前所未見的賣壓。（路透）
通膨壓力高漲將促使美英央行積極升息，引爆全球債市前所未見的賣壓。（路透）

通膨壓力高漲將促使美英央行積極升息、拖累經濟陷入衰退的憂慮，28日引爆全球債市當代前所未見的沉重賣壓，美國5年期與30年期公債殖利率更六年來首度「反轉」。

日本銀行（央行）也被迫罕見地一天內兩度出手護盤、限縮日債殖利率漲幅，日圓匯率28日盤中應聲重貶，近七年首度貶破125日圓。

交易員普遍認為，美國聯準會（Fed）今年在接下來的六次利率決策會議，很可能升息整整2個百分點，帶動對利率變動最敏感的美國2年期公債殖利率，28日一度暴漲14個基點至2.41%。澳洲3年期公債殖利率也一度飆漲19個基點至2.41%，為2014年以來最高。

美國5年期公債殖利率更一度漲到比30年期公債殖利率還高，呈現2006年以來首見的「殖利曲線反轉」狀態；在本月初，30年公債殖利率對5年期公債殖利率還有53.5個基點的正利差，現在卻變成負的。過去，這種短債利率高於長債的殖利曲線反轉現象，都被視為經濟即將陷入衰退的先聲。

瑞穗銀行駐倫敦策略師查特威爾說：「這正是債市目前正在用價格反映的前景：Fed的打通膨反應措施，將對經濟增長猛踩煞車。」

投資人認為，在通膨已居高不下之際，烏克蘭遭到俄國侵略導致商品價格大漲，Fed將無法坐視不管，引領主要央行進行大幅升息，使債券價格暴跌、殖利率飆高。

根據彭博資訊的全球整體債市指數統計，今年來債市已經大跌7%，已經超越1999年創下的全年5%歷史性跌幅。

日本的10年期公債殖利率28日盤中好幾度即將攻破0.25%水準，迫使日銀兩度以固定利率無限制收購10年期公債，干預債市，把日本10年期公債殖利率壓在0.25%的目標區間上限。

日銀還發表聲明表示，將在29-31日連三天展開固定利率的無限制購債行動，展現寬鬆決心，也顯示「美緊日鬆」的貨幣政策分歧將擴大，帶動日圓兌美元28日盤中重貶2.5%，報125.09日圓，為2015年8月來首度貶破125日圓價位，單日貶幅為2020年3月以來最大。

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