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多倫多 躍居北美科技新樞紐

編譯王巧文／綜合報導
多倫多已崛起為北美第三大科技中心。（路透）
多倫多已崛起為北美第三大科技中心。（路透）

隨著科技業持續擴張、世界各地社區無不卯足全力爭取矽谷以外的科技工作，許多創業家、科技主管及投資人正力推奧斯汀、邁阿密等南方城市成為下一個科技重鎮，但座落於安大略湖畔旁天氣涼爽的多倫多已悄悄成為北美新科技樞紐。

紐約時報報導，拜多年來當地大學、政府機構和企業領袖的積極投資，以及加拿大開明的移民政策所賜，多倫多如今已成為北美第三大科技中心。

追蹤科技招聘活動的不動產服務公司世邦魏理仕（CBRE）指出，多倫多的科技從業人數已超過芝加哥、洛杉磯、西雅圖和華盛頓特區，僅次於紐約和矽谷。此外，多倫多的科技勞動人口的成長速度，也比美國任何科技重鎮更快。

有別於其他許多城市，多倫多可能擁有維持這股趨勢所需的資源：它是北美第四大城，包括城市人口300萬以及都會人口600萬，僅輸給墨西哥市、紐約及洛杉磯。不僅人才濟濟，且在科技方面根基深厚，舉凡距離市中心不遠的多倫多大學、滑鐵盧大學，都是以培養頂尖研究人員及工程師見稱。

創投業者Index Ventures公司合夥人福爾皮（Mike Volpi）表示，「每個人都說低稅率的邁阿密是下個科技重鎮，但從科技角度來看，邁阿密沒有其他優勢」，「你需要能提供變革影響的定錨企業，以及來自這些企業並自行創業的創業家」。

包括加國電商平台Shopify及眾多美國科技巨擘在內，這些定錨企業已紛紛遷入多倫多，招募當地的研究人員和工程師。

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