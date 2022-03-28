高盛：油價2字頭 全球大衰退

中東情勢發展、以及俄羅斯遭制裁的效應持續發酵，可能使油市供應維持緊俏，國際油價 本周將居高不下。高盛警告，若國際油價如同一些分析師所預期那樣，衝上每桶200美元的超高價位，美國經濟以至於全球恐將陷入大衰退。

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」上周攻擊沙烏地阿拉伯數個目標，包括沙國位於吉達的貯油設施，帶動布蘭特油價上周衝上每桶120美元。沙國與盟友則在26日對胡塞組織發動報復空襲，顯示中東緊張未退。

本周的供應展望仍不容樂觀。石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）31日召開產量策略會議時，可能維持現行產量計畫不變，日產量逐月增產40萬桶，繼續抗拒外界的擴大增產聲浪。來自俄國 的供應也將持續減少。投資人正在觀察，若歐洲制裁禁運俄國原油，油價可能再出現一波漲勢。

高盛首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）在24日出具的投資報告寫說：「我們估計，油價必須要有相當程度的漲幅，像是漲到每桶200美元價位，才會產生當年（石油危機）引發1974到1979年經濟大衰退的效應。」

俄國去年12月每日出口780萬桶的原油和油品，國際能源總署（IEA）已警告，4月1日起國際油市將損失每天300萬桶的俄國石油供應，而Kpler的數據顯示，俄國上周透過海運出口的石油已降至近八個月最少。分析師警告，若俄國供應完全被切斷，布蘭特油價可能漲破每桶200美元。

RBC資本公司分析師陳麥可（音譯）說：「油價在夏季火箭式衝到200美元價位並非無法想像，到時會引發大規模經濟衰退，使年底油價猛跌至每桶50美元。這並非我們所預測的最可能狀況，但也不是不可能出現的狀況。」

美國人的消費力與消費信心已因汽油價格暴漲而受挫。

根據汽油查價網站GasBuddy的統計，美國汽油價格平均已經在過去一個月內上漲71.5美分，過去一年內大漲1.37美元。