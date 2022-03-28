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馬斯克新點子 創社群媒體

編譯林奇賢／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克推特表示，他正「認真考慮」創立社群媒體平台，因推特「未能遵守言論自由的原則」，引發將近7,930萬名追隨者的熱議。

彭博資訊報導，馬斯克25日推文表示，「言論自由對民主的運作至關重要」，並在推特舉辦投票詢問用戶，「你認為推特有嚴格恪遵這個（言論自由）原則嗎？」他還附註表示：「這個投票的後果將很重要，請謹慎投票。」

投票結果顯示，超過70%的人投「否」。馬斯克26日回應這個投票結果表示：「鑒於推特實際上就是公共議事空間，未遵守言論自由原則，根本是破壞民主。」他又在後續推文說：「需要新的（社群媒體）平台嗎？」他的追蹤者也紛紛留言表示，希望他買下推特，或創立新的平台。

網友詢問馬斯克，是否會考慮打造一個社群媒體平台，包含開源演算法、以言論自由為優先、把宣傳因子降至最低。馬斯克回應，他正「認真考慮」。

美國證管會（SEC）上周向法官表示，即便法院撤銷馬斯克2018年和SEC達成的和解協議，馬斯克談論特斯拉的推文仍是政府合法調查的對象。

馬斯克曾在2018年推文宣布考慮讓特斯拉下市，SEC之後指控馬斯克意圖誤導投資人，最後雙方達成和解，SEC要求馬斯克的推文等行為，要事先獲得律師、特斯拉的批准。在這項和解協議下，SEC也將分配特斯拉和馬斯克合計繳納的4,000萬美元，給因此而損失的投資人。馬斯克正尋求終結SEC對他推特發文的監督，聲稱這項和解協議被用來「踐踏」其言論自由權。他也正請求法院阻止SEC發出有關審查其推文內容的傳票。

馬斯克 推特 社群媒體

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