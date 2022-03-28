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MacBook Air變大 將爆換機潮

記者謝艾莉／綜合報導
供應鏈傳出，蘋果將打造旗下史上最大尺寸的MacBook Air輕薄筆電，一改目前僅推出13.3吋的機種，將螢幕放為15吋，並導入最先進的Mini LED顯示技術，有望掀起新一波換機潮。（路透）
供應鏈傳出，蘋果將打造旗下史上最大尺寸的MacBook Air輕薄筆電，一改目前僅推出13.3吋的機種，將螢幕放為15吋，並導入最先進的Mini LED顯示技術，有望掀起新一波換機潮。（路透）

供應鏈傳出，蘋果公司將打造旗下史上最大尺寸的MacBook Air輕薄筆電，一改目前僅推出十三點三吋的機種，將螢幕放大為十五吋。

除了計畫讓Macbook Air、iPad螢幕變大，傳出蘋果也要讓iPhone變大變長，同時還打出租賃的服務，要讓果粉更願意花錢埋單，希望藉由硬體銷售衝刺軟體業務，達到「軟硬兼備」的效果。

MacBook Air儘管尺寸變大，但仍以輕薄的「Air」為訴求，顯示整體組裝工藝大躍進，並導入最先進的Mini LED顯示技術，預料有望掀起新一波換機潮，廣達、鴻海等供應鏈吃補。相關供應鏈向來不評論單一機種與客戶訂單動向，據了解新款十五吋MacBook Air預計明年推出，相關協力廠內部已開始動起來，準備為新機展開初期測試與試做。

業界人士指出，MacBook Air主打輕薄，深受學生文書族與一般上班族喜愛，目前僅推出十三點三吋這一個尺寸規格。

一旦這次螢幕升級至十五吋並導入最先進的Mini LED顯示技術，將是MacBook Air史上最大規模改款。

除了筆電，市場也盛傳蘋果今年預定推四款新iPhone，揚棄五點四吋螢幕的「迷你」機型，採用六點一吋和六點七吋螢幕，解析度則是維持iPhone 13水準。高階版的Pro以及Pro Max款的螢幕會長高一些，先前有傳出Pro機型螢幕上的瀏海會被換掉。此外，也傳出蘋果正在為入門級iPad計畫「更大」的螢幕。

蘋果正考慮推出iPhone和iPad等硬體產品的訂閱服務，彭博認為，iPhone訂閱制服務將可以幫助蘋果創造更多的收入，因為這將進一步降低消費者取得iPhone的門檻，也可以直接綁住消費者。

蘋果 iPhone 供應鏈

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