克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

在2020年新冠疫情嚴峻時刻，原油市場曾短暫出現「負油價 」怪現象。如今，俄羅斯總統普亭侵略烏克蘭，已觸動油價飆破每桶100美元，為此刻熾熱的通膨火上加油，也讓西方對制裁俄國能源出口裹足不前，唯恐燃料價格節節上漲惹火選民。

沙烏地阿拉伯為首的石油 輸出國組織與盟國（OPEC+）表明不願加快增產腳步後，美國頁岩油生產商能否提高產量救急呢？近來油價高漲，難道不是鼓勵業者增產的強烈誘因？

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）在紐約時報專欄撰文說，大多數媒體報導顯示，目前為止，俄羅斯以外的供應商對高油價「反應有限」，尤其美國石油業對擴產意興闌珊。

值此戰爭時刻，暫且不談增產石油對氣候變遷的負面影響，石油供應商不趁油價飆漲時增產大賺一筆，背後原因值得探究。不少人歸咎於拜登政府監管和環保人士掣肘，但達拉斯聯邦準備銀行最近對美國石油生產商的意見調查發現，業者抱怨妨礙他們增產的既不是監管官員，也不是環保人士，而是他們的銀行。

克魯曼說，由此可見，美國石油生產商今日有錢不賺的異常反應，要歸因於2010年代頁岩油泡沫爆破的後遺症。

他表示，用水壓裂解法（fracking）開採頁岩內含的天然氣和石油，固然是重要的技術革新，但「真正革命性」的進步發生在可再生能源領域。話雖如此，「嚴肅人士」對水壓裂解開採油氣的熱中程度更甚於再生能源，因為在他們眼中，開採石油和天然氣既理智又實際，太陽能和風電則虛無縹緲如夢似幻。

於是當年美國興起頁岩油氣熱潮，吸引資金大量湧入水壓裂解產業，但業者年年燒錢、負債數十億美元，最後那波靠舉債融資撐起的榮景遭遇撞牆期。頁岩油熱潮似乎隨2016年Chesapeake Energy執行長Aubrey McClendon車禍身亡，而告一段落。自2015年以降，已有超過230家石油和天然氣公司宣告破產，Chesapeake是其中之一。

頁岩油泡沫化並未引發影響層面更廣的金融危機，但克魯曼認為，頁岩油泡沫爆破的後遺症卻在此時阻撓西方制裁俄羅斯能源出口。融資給美國頁岩油產業的銀行，經歷昔日慘痛的教訓，如今對放貸把關嚴謹，即使油價暴漲，也嚴控投資。

克魯曼認為，這些銀行可能「反應過度」，畢竟看來俄羅斯要完全與世界經濟重新接軌，將是很久以後的事了，所以油價可能居高不下一段時日。但債權銀行態度謹慎，可以理解。持平而論，真正重要的能源調整必須來自歐洲：歐洲諸國必須終止對俄國天然氣的依賴。

綜合以上，可歸納出兩點教訓：

一，泡沫未必涉及稀奇古怪的點子。對矽谷某些誇大不實的科技宣傳話術信以為真的人，可能引來訕笑；然而，即使是看來紮紮實實的投資計畫，若不仔細算算，查明數字兜不起來，投資仍可能血本無歸。

二，泡沫爆破可能產生長遠的影響。美國租金現在暴漲、進一步推升通膨，遠因之一就是當年房市泡沫化後，美國房屋興建市場便陷入長期的不景氣——那個泡沫是在15年前爆破的。

克魯曼表示，他只希望提倡化石燃料的人士，不要再把當前這波油價震撼牽拖到氣候活躍人士頭上，現在的亂象與他們毫不相干。