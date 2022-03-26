蘋果擬推iPhone訂閱制

彭博資訊報導，蘋果 公司（Apple）正考慮推出iPhone和iPad等硬體產品的訂閱服務，構想是讓用戶每月付費以擁有裝置，類似該公司現有的iCloud或Apple Music等服務的訂閱模式。

目前蘋果的月租訂閱服務僅限於數位內容，若推出硬體訂閱制計畫，將是蘋果在自動持續銷售（automatically recurring sales）領域的重大進展。報導指出，此計畫預定今年底推出，但也可能延至2023年才上路，甚至最後無疾而終。

蘋果銷售硬體時通常直接收取全額費用，有時接受分期付款或電信商補貼；對蘋果而言，推出類似汽車租賃方案的硬體訂閱服務是銷售策略的重大轉變，消費者可能更願意為新裝置花費數千美元。

iPhone是蘋果目前最大的營收 來源，去年為蘋果帶來1,920億美元收入，在總營收的占比逾50%。早在2016年，Bernstein分析師薩科納奇（Toni Sacconaghi）已建議蘋果轉向訂閱為主的硬體銷售模式，有助提升營收。當時除了租車和有線電視機上盒外沒有太多前例。不過，即使到了現在，除了派樂騰（Peloton）的運動設備提供租借服務外，這種銷售模式也沒有太多實例。

這項新服務和既有的分期付款方案不同之處在於，每個月繳納的費用並非依據產品價格平均分攤到12或24個月。硬體訂閱制的月費標準尚未定案，將取決於用戶選擇哪種裝置。蘋果也考慮，允許選擇這種訂閱服務的用戶在新機上市時能以舊換新。

蘋果有意推出硬體訂閱制方案消息，激勵其股價 24日收漲2.3%到174.07。蘋果股價今年來累計下跌2%，但截至24日已連漲八個交易日，是去年11月以來最長漲勢。