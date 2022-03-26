數位游牧族 改變旅遊樣貌

遠距工作對工作和旅行的方式帶來深遠的影響。（路透資料照片）

隨著疫情 走緩，諸多企業開始敦促員工重返辦公室，但疫情期間凸顯出的遠距工作能力，將對工作和旅行的方式帶來深遠的影響。

只要有良好Wi-Fi網路連線，「數位游牧」（digital nomad）就能於清晨衝浪後，透過視訊會議軟體Zoom遠距開會，順便炫耀背後新風景，也難怪旅遊業者把遠距工作視為是改變2022年旅行方式的重要因素。

辦公室政策更具彈性代表許多員工只要能趕在期限前交出工作成果，即便在繁忙工作周間，也能隨時外出旅行。這也意味旅行會更頻繁，且拉長旅行時間。這種工作和玩樂「混搭」的旅行，已大幅協助航空業者彌補損失的載客量。

民宿出租平台Airbnb主管勒漢說：「當你想到改變旅行方式的科技時，在Zoom上溝通和工作，影響比蒸汽火車或商業航班的出現更大。整個旅行的結構正在變化。」

這也是為何Airbnb、會計業者德勤和旅遊行 業新聞網站Skift，會把持續性的遠距工作形容為改變2022年旅遊的最大因素，這些改變包括旅遊更頻繁、商務旅行兼具樂趣，旅館樣貌也會變得不一樣。

根據德勤2022年旅遊業展望，有意把工作融入旅行中的人，規劃旅行的次數也比特別抽出時間度假的人多出一倍，這類把筆電帶著工作旅遊者一年將旅行二至四次，比單純旅遊者的一到兩次多，而且其中75%會延長度假時間，大多延長三到六天。德勤指出，這些邊工作邊旅行者的旅遊支出通常更多，因為財務狀況有利於提高旅遊預算。

勒漢說，能把工作帶到家人想前往之處，代表「現在你能以家人為中心來組織工作生活，而非要家人配合你的工作。」這也有利於飯店和旅遊地，不用再依賴學校寒暑假等旅遊旺季。

飯店業者也爭相抓住遠距工作者商機。例如Citizen M飯店打造一套會員方案，為承諾住宿一個月的數位游牧人士提供固定每晚租金 費率、餐點和飲料折扣，通常月租費用為1500美元；華盛頓的文華東方酒店則為尋求額外空間的遠距工作者提供優惠日租住房費率，更有許多飯店在標準客房的書桌上增添辦公室用品，包括列印服務。

商務旅行也在改變。美國運通全球商務旅遊產品與策略執行副總裁康威瑟說，以饒富趣味的方式聚集工作團隊成員愈來愈流行，例如在牧場舉辦教育訓練、凝聚團隊，把度假氛圍加入商務旅行中。