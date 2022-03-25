俄股復市首兩日先漲後跌 俄國巨富身價猛增又吐回

儘管遭受歐美經濟制裁，隨著俄股24日收復部分跌幅，普亭盟友Gennady Timchenko（圖左）的身價激增逾10億美元。路透

俄羅斯 股市在休市近一個月後，24日局部恢復交易，主要MOEX俄羅斯指數 收盤躍漲逾4%，25日開高走低，目前跌約3%。前一天才歡慶身價大漲的俄羅斯大亨們，顯然只高興不到一天。

彭博資訊報導，俄股MOEX指數50檔成分股中的33檔股票24日開放交易，復市首日氣勢如虹，盤中一度大漲12%，最終漲幅收斂至4.4%。根據彭博億萬富翁指數，俄國 大富豪們的身價在24日一度猛增100多億美元，接著隨漲勢收斂而縮小，共計增加27億美元。

MOEX指數今天以上漲1.6%開出，不久後漲幅擴大至3.3%，但之後就走軟甚至翻黑，目前跌3.4%，報2,489.7點。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美已針對俄國億萬富翁祭出經濟制裁，一些俄富人在這些司法管轄區的財產遭扣押，其他富豪則在還能行動前趕緊轉移股票所有權，但有十名巨富仍堅持續抱俄股。

隨著昨日俄股齊揚，能源大亨Leonid Mikhelson及普亭盟友Gennady Timchenko的身價在當日激增逾10億美元，後者已遭到歐盟、美國及英國的制裁。普坦寧（Vladimir Potanin）則穩坐俄國首富寶座，擁有263億美元財富。

俄國股市從2月28日開始休市，在俄股暫停交易前，彭博全球前500大富豪榜中的23位俄國巨富，共計坐擁3,160億美元財富，較今年初下滑580億美元。

MOEX俄羅斯指數25日開高走低，截至俄羅斯時間12時，盤中跌逾2.9%，報2,502.9點。