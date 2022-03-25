加密貨幣 泰限制銀行投資

泰國政府宣布，將限制商業銀行對數位資產的投資，不得超過資本額的3%。（路透）

泰國央行 23日宣布，將限制商業銀行的數位資產業務，避免這些銀行承受無法預知的風險。泰國證券交易委員會也在同日宣布，4月1日起將禁止以加密貨幣和其他數位資產購買商品或服務，以維持金融市場穩定。

泰國央行表示，銀行業者對加密幣交易所等數位資產的投資 ，應限制在資本額的3%以內，且應透過旗下部門進行，以保障存款戶和民眾對銀行系統的信心。

泰國央行助理總裁馬利卡瑪斯說：「我們會加以監管，只允許銀行的部門投資數位資產，以保護銀行。希望銀行業者能漸進地投資數位資產，並重視投資品質，不要因害怕落後而全速投資。」

東南亞第二大經濟體泰國是此區率先認可加密幣為合法投資工具的國家之一，但在加密幣交易、投資及使用大幅成長後，主管機關加強監管力道。

泰國證交會與央行討論後，決定4月1日起禁止以這類數位資產作為支付方式，以防止洗錢、網路犯罪和金融體系穩定受威脅。

加密資產的高人氣已吸引泰國銀行業者投資，泰國匯商銀行去年11月同意以逾5億美元取得Bitkub線上公司多數股權，但迄今尚未獲得核准。

國際證券管理機構組織（Iosco）秘書長馬龍尼把目前去中心化金融（DeFi）的崛起比做網路泡沫，表示其爆炸性成長勢必引來「監管機關更密切關注」。

Iosco定於24日發布關於DeFi的報告，列舉逾12項重大風險，並將彙整業界人士回饋的意見，草擬規範DeFi的指引。報告指出：「某些DeFi協定其實有中心化管理者，僅有名稱去中心化。」馬龍尼說，DeFi領域已出現許多利益衝突，也不夠透明。