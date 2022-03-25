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俄股恢復交易 開市大漲逾11％

編譯黃淑玲／綜合報導
莫斯科證交所。（Getty Images）
莫斯科證交所。（Getty Images）

俄羅斯股市在入侵烏克蘭隔天，也就是2/25停止交易後，時隔28天在周四(3/24)當地時間9：50恢復部分交易，開盤後指標股價指數MOEX上漲超過11%，而盧克石油大漲15%，俄羅斯石油公司漲14%，俄羅斯天然氣公司也大漲10%。

莫斯科證交所24日只開放俄羅斯MOEX指數50檔成分股中的33檔股票恢復交易，包括俄羅斯天然氣公司（Gazprom）、Lukoil、俄羅斯石油公司（Rosneft）、俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）等。不過，當局仍規定外國投資人在4月1日前不得賣出股票或OFZ盧布債券，不得放空恢復交易的股票，交易時間只有4小時。

俄股表現也符合部分市場人士在開盤前的預期，因為參與交易者都是俄國投資人，且政府應有進場護盤。俄國在2月25日俄軍入侵烏克蘭的第二天、股市崩跌時關閉股市。

Lukoil、Gazprom以及Aeroflot等個股股價都大漲，其他石油巨擘股價也走高。俄股24日約為1,370億股易手，相較下，關閉俄國股市前12個月，每日平均有735億股易手。

另據媒體報導，俄羅斯當局重新開放這33檔股票仍禁止放空，外資仍然不被允許賣股，禁令至少持續到4月1日，俄羅斯政府應該也有進場護盤撐住大盤指數，符合部分市場人士預期。俄股恢復交易後只交易4小時，並適用熔斷機制，如果MOEX指數10分鐘內波動超過15%，就會暫停交易，個股也有20%漲跌幅限制。

俄羅斯股市創下俄羅斯現代史最長休市紀錄，即使禁止放空，交易員和市場策略師仍準備迎接拋售潮，因國際制裁已嚴重打擊俄羅斯。美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯央行採取措施護盤，期中包括禁止外國投資人拋售股票、禁止作空，也祭出外匯管制，限制可攜出境的外幣金額。BCS Brokerage表示，開盤後見大批買單，整體氣氛受到市場對財政部護盤有信心的支撐。

俄羅斯 股票 石油

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