歐盟數位市場法 20年來最大監管

歐盟 計劃本周公布具里程碑意義的「數位市場法案」（DMA），旨在約束大型科技企業的市場影響力，這個法案，是歐盟逾20年來對相關監管法規最重大的改革。

英國金融時報（FT）報導，歐盟最快可能在24日公布這項新法案。儘管Google 等科技巨頭強力遊說，歐盟執委會、歐洲議會和各成員國仍已經就該法案的許多內容達成了共識。

知情人士指出，新法案瞄準的監管對象是市值至少750億歐元（823億美元）、且經營一家核心網路平台（社群媒體或瀏覽器），且擁有至少45萬個活躍用戶的大型公司。

這些公司將被視為「把關者」，由新法納管。這代表Google、亞馬遜、蘋果 、臉書和微軟都將受DMA規範，訂房網站Booking.com和中國大陸的阿里巴巴也可能適用。

知情人士說，DMA的最終細節仍可能有變。不過，近日來敲定的法案框架，已代表歐盟在科技監管法規方面的關鍵性突破。

DMA將首度規範大型線上平台應如何參與競爭，要求科技巨頭取消默認自家通訊App的設置，而且讓消費者在新手機上，可自行選擇瀏覽器。

依照這套法規，科技業者也需允許用戶卸載設備內建的App。目前，蘋果和Google仍在裝置上預先安裝許多服務。