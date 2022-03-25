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Google將開放Spotify直接收費

編譯洪啟原／綜合外電
Google即將開放音樂串流平台Spotify直接向使用者收費。（路透）
Google即將開放音樂串流平台Spotify直接向使用者收費。（路透）

Google宣布，正在試行一項計畫，將允許音樂串流平台Spotify在其Android版本的應用程式（App）中，採用自家的付費系統，可直接向使用者收費，減少被Google抽成的費用，在外界對App商店抽佣的反壟斷疑慮升高之際，做出讓步。

Google與Spotify在23日宣布這項協議，未來幾個月某些國家的用戶從Google Play商店下載Spotify時，將能選擇要用Spotify的支付系統、還是Google Play的系統，若選擇使用Spotify的支付系統，用戶將被導引到Spotify的網站註冊、而非在Android版的App註冊。

Google的這項試行計畫也將開放少量開發者加入，但Google未提供廣泛推出的時間表、也未說明會先在哪些國家推出。Google副總裁薩瑪特（Sameer Samat）說：「這是重大的里程碑，也是所有主要App商店的一大創舉－不管是行動裝置、桌機或遊戲主機的App商店。」

過去，在Google Play商店與蘋果App Store上架App的第三方開發者，都無法直接向用戶收費、也無法拿到訂戶的信用卡號碼，而是必須透過Google或蘋果的支付系統，營收還要被抽走15%~30％的佣金。

Spotify拒絕透露若用戶選擇直接付費給Spotify，Google可取得的佣金比率，但彭博資訊引述消息人士指出，Spotify不須支付全額的15%佣金給Google。Google則證實，Spotify仍將付費給Google，還沒訂出這項試行計畫的收費條款。

此舉將加重蘋果的壓力。蘋果仍堅決反對開放在App Store上架的開發者直接向用戶收費。各國都已盯上Google和蘋果的App商店抽佣，美國國會正施壓要求允許App開發者使用自家支付系統。

Google Spotify App

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