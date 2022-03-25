通膨加劇 歐元區前景嚴峻

俄烏戰爭與相關制裁措施，持續衝擊商品市場並干擾供應鏈，已使歐洲和亞太企業的生產成本激增。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭 已屆滿一個月，最新數據顯示，俄烏戰爭與相關制裁措施，持續衝擊商品市場並干擾供應鏈，已使歐洲和亞太企業的生產成本激增，不僅將帶動消費者物價進一步上漲，也將使未來幾個月的經濟成長備受威脅，歐元區前景尤其嚴峻。

隨著俄烏戰事持續，美國總統拜登24日拜訪歐洲，北約（NATO）、七大工業國（G7 ）已及歐盟將史無前例地在同一天召開三場峰會，預料將加強在東歐駐軍、擴大軍援烏克蘭，並對俄實施新一輪制裁措施，以強化對俄國的施壓力道。美國已正式認定，俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪，G7也警告普亭若動用化武或核武，將面臨嚴重後果。

美歐預料也將達成一項協議，幫助歐盟降低對俄能源的依賴，包括歐洲各國將連和採購天然氣、建立緩衝庫存，並且確保美國會供應天然氣與氫氣給歐洲，協議預定25日公布。

最新報告顯示，俄烏衝突的相關效應正持續推升通膨。歐元區3月綜合採購經理人指數（PMI）略降至54.5，優於市場預估的53.8，也高於象徵景氣榮枯線的50，暗示今年第1季歐元區經濟成長率只會略低於去年第4季的0.3%，主因為各國鬆綁防疫管制。

然而，3月歐元區製造商的零件與原料成本出現「空前」的升幅，將帶動消費者物價進一步上漲。經濟學家指出，歐元區的第2、3季消費者支出和投資面臨重大的下行風險。

成本暴增也正衝擊亞洲業者的信心，日本企業的投入成本升幅為14年最大，澳洲 廠商的投入成本更創新高，預示未來通膨壓力將更沈重。日本3月綜合PMI為49.3，民間景氣連續第三個月處於萎縮，澳洲綜合PMI則微升至57.1。

由於通膨升高將壓抑經濟成長，預料國際貨幣基金4月「世界經濟展望」報告將下修全球經濟成長預估。美國經濟基本面雖相當堅實，但其他國家卻面臨衰退風險。歐元區由於高度依賴俄羅斯能源，且歐、俄貿易關係密切，因此俄烏戰爭對歐元區衝擊最重。