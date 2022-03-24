俄油管受損 布蘭特漲破122元

俄羅斯正在縮減裏海油管對全球油市的輸油量，報復西方國家的經濟制裁。（路透）

俄羅斯 正在縮減裏海油管對全球油市的輸油量，使市場擔憂俄羅斯準備抑制能源供給，來報復西方國家的經濟制裁。國際油價應聲勁揚，布蘭特在美股早盤時段大漲近6%，突破每桶122美元。分析師指出，由於歐盟 進一步趨向於限制俄羅斯石油 進口，俄國可能以停止出口作為報復。

裏海油管的輸油量達每天100萬桶，主要是將中亞地區生產的石油運到黑海輸出。俄羅斯能源部副部長發表聲明指出，由於風暴破壞輸油設施，最多可能需要2個月的修理期，將使石油輸出量減少；由於西方國家的制裁，將使修復工作更難完成，估計輸油量將減少三分之二。

供應大減的疑慮推高油價，布蘭特原油5月期貨每桶一度應聲暴漲5.9%，報122.27美元；紐約西德州原油漲5.4%，至每桶115.19美元。

裏海油管長1,500公里，連接哈薩克西部的坦吉茲油與俄羅斯在黑海沿岸的新羅西斯克港，輸送雪佛龍、埃克森美孚等國際公司及俄羅斯本身所生產的石油。單日輸送能量達140萬桶，占全球海運石油貿易量的2.5%，也占哈薩克石油總出口量的三分之二。

油管設施受損的時機，恰好與美國總統拜登出訪歐盟的時間撞期，而拜登與歐盟將討論是否要對俄羅斯石油進行制裁，因此分析家對油管設施此時損壞表示質疑。

儘管美國已禁止進口俄羅斯石油及煉油品，但埃克森美孚等國際石油公司仍繼續經過這條油管輸出石油。雪佛龍及埃克森美孚分叨持有油管的15%及7%股權，俄國政府持有24%。