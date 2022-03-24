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美升息2碼 官員支持聲浪變大

編譯季晶晶／綜合報導
愈來愈多官員支持聯準會主席鮑爾的表態，呼籲繼續升息以抗通膨。（本報資料照片）
愈來愈多官員支持聯準會主席鮑爾的表態，呼籲繼續升息以抗通膨。（本報資料照片）

市場對聯準會（Fed）5月將升息2碼抗通膨的預期愈來愈濃，也有愈來愈多官員支持主席鮑爾的表態，呼籲繼續升息以抗通膨。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）周二接受彭博電視訪問時表示，「聯準會必須積極行動以控制通膨」。他再次呼籲今年升息到3%以上，而且「愈快愈好」。

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）同日在另一場活動上表示，由於經濟具有潛在實力加上利率水準實在很低，進行一些「必要的升息宜早不宜遲。我認為適宜之舉是今年把聯邦資金利率目標區間上調至長期水準，大約2.5%，然後明年繼續升息。」

連昔日的大鴿派舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly），也支持採取強有力的行動，「取消長期以來寬鬆政策的時候到了」。

聯準會上周以8比1決定升息1碼，是2018年來首度升息，當時博拉德便對此表示異議，他主張升息2碼且聯準會開始縮表。

他以前也表達過同樣的觀點，而他的觀點顯然獲得愈來愈多人的支持。聯準會主席鮑爾周一說，聯準會必須「迅速」升息。被問到有什麼因素可阻止聯準會在5月3-4日政策會議上升息50個基點時，他回答：「什麼都不行」。

升息 聯準會 鮑爾

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