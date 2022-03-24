我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

連2月升 東京製鐵下月鋼價漲9%

編譯林奇賢／綜合報導
東京製鐵鋼價下月漲幅最高達9%，以反映原物料價格上漲，這已經是連續第二個月調漲。（路透社）
東京製鐵鋼價下月漲幅最高達9%，以反映原物料價格上漲，這已經是連續第二個月調漲。（路透社）

日本主要電爐鋼鐵生產商東京製鐵宣布，4月將調漲旗下鋼品的報價，漲幅最高達9%，以反映原物料價格上漲。這已是連續第二個月調漲。

路透報導，東京製鐵22日宣布，熱軋鋼捲價格4月將調漲9%，至每噸12萬日圓（995美元），主要用於營建的H型鋼將調漲6%至每噸12.1萬日圓，為逾13年來最高價位。隨著俄烏戰爭擾亂供應鏈，日本建築用鋼材的價格已創下十多年新高。

H型鋼價格上漲，反映廢鋼在今年初至3月中旬間大漲20%。東京製鐵聲明指出：「煉鋼原料價格大漲，因俄烏危機爆發，讓市場對供應產生疑慮，且海外鋼品價格也都在上漲。」

世界鋼鐵協會資料顯示，俄國和烏克蘭2020年合計貢獻全球鋼鐵出口約11%。烏克蘭的煉鋼設施已停擺，歐洲數一數二大的煉鋼廠Azovstal便座落在烏國馬立波，如今已嚴重受損。

東京製鐵的定價受到亞洲競爭對手的密切關注，例如南韓的浦項鋼鐵、現代製鐵，以及中國大陸的寶山鋼鐵。

另據日經新聞報導，用於屋頂和牆壁的不鏽鋼價格，已達到近14年來最高，預計還會繼續上漲，因為這些不鏽鋼未充分反映國際鎳價本月驚人的漲勢。

隨著鋼鐵愈來愈難取得，一些企業開始延後日益高昂的資本支出，若這股趨勢持續，恐造成連鎖反應，將會對經濟帶來廣泛的衝擊。

烏克蘭 日本 供應鏈

上一則

蘇伊士漲運河費 運價飆

下一則

美升息2碼 官員支持聲浪變大

延伸閱讀

攻烏俄軍第15位高級指揮官陣亡 二戰來最慘紀錄

攻烏俄軍第15位高級指揮官陣亡 二戰來最慘紀錄
烏奪回基輔郊區戰略小鎮 俄圍城受挫 3天將斷糧

烏奪回基輔郊區戰略小鎮 俄圍城受挫 3天將斷糧
命懸一線 馬立波戰地記者曝驚險逃過俄軍槍口

命懸一線 馬立波戰地記者曝驚險逃過俄軍槍口
俄狂炸馬立波 歐盟外長譴責犯下重大戰爭罪行

俄狂炸馬立波 歐盟外長譴責犯下重大戰爭罪行

熱門新聞

美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
30年固定房貸利率衝破4%，2019年5月以來首次。(美聯社)

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

2022-03-17 22:26
在聯準會(Fed)升息並表示今年將再升息6次後，美股在瘋狂交易中上漲。(美聯社)

Fed將升息6次 道指先跌後升

2022-03-16 16:26
科爾銷售回升，但仍未達疫情前水平。（路透）

「昔之芳草，今之蕭艾」科爾百貨沉淪記

2022-03-20 22:18
聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)。(美聯社)

遏止通膨惡化 美聯準會宣布升息1碼

2022-03-16 15:06
中國國家主席習近平向美國總統拜登表示，烏克蘭局勢發展到這個地步，「是中方不願看到的」，「國家關係不能走到兵戎相向這一步」。美聯社

美股創下2020年來最強單周表現 下周還能反彈多少？

2022-03-19 07:44

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高