連2月升 東京製鐵下月鋼價漲9%

東京製鐵鋼價下月漲幅最高達9%，以反映原物料價格上漲，這已經是連續第二個月調漲。（路透社）

日本 主要電爐鋼鐵生產商東京製鐵宣布，4月將調漲旗下鋼品的報價，漲幅最高達9%，以反映原物料價格上漲。這已是連續第二個月調漲。

路透報導，東京製鐵22日宣布，熱軋鋼捲價格4月將調漲9%，至每噸12萬日圓（995美元），主要用於營建的H型鋼將調漲6%至每噸12.1萬日圓，為逾13年來最高價位。隨著俄烏戰爭擾亂供應鏈 ，日本建築用鋼材的價格已創下十多年新高。

H型鋼價格上漲，反映廢鋼在今年初至3月中旬間大漲20%。東京製鐵聲明指出：「煉鋼原料價格大漲，因俄烏危機爆發，讓市場對供應產生疑慮，且海外鋼品價格也都在上漲。」

世界鋼鐵協會資料顯示，俄國和烏克蘭 2020年合計貢獻全球鋼鐵出口約11%。烏克蘭的煉鋼設施已停擺，歐洲數一數二大的煉鋼廠Azovstal便座落在烏國馬立波，如今已嚴重受損。

東京製鐵的定價受到亞洲競爭對手的密切關注，例如南韓的浦項鋼鐵、現代製鐵，以及中國大陸的寶山鋼鐵。

另據日經新聞報導，用於屋頂和牆壁的不鏽鋼價格，已達到近14年來最高，預計還會繼續上漲，因為這些不鏽鋼未充分反映國際鎳價本月驚人的漲勢。

隨著鋼鐵愈來愈難取得，一些企業開始延後日益高昂的資本支出，若這股趨勢持續，恐造成連鎖反應，將會對經濟帶來廣泛的衝擊。