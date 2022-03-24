歐車電池義擴廠 降低對亞洲依賴

歐洲車廠Stellantis、賓士及能源巨擘道達爾（Total）合資的車用電池公司Automative Cells Company（ACC）表示，將在義大利 興建旗下第三座製造廠，以進一步降低歐洲對亞洲電池商的依賴。

彭博資訊報導，ACC於23日宣布，將在義大利泰爾莫利（Termoli）興建第三座歐洲工廠。

ACC宣稱義國政府已同意支援這項投資 ，但是並未透露任何補貼的相關細節。

ACC表示，另外兩座位在法國和德國 的工廠，將能在2030年前達到每年至少各40 GWh產能，若加上義大利廠，ACC在2030年前總產能可望達到至少120兆瓦小時（GWh）。

ACC在2020年成立以後逐步提出製造計畫，並擴大投資規模。這座義大利新廠將建在Stellantis前身車廠飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）的既有廠址上。

賓士開發長薛佛（Markus Schaefer）在另一份聲明中表示：「我們認同在地取材、在地生產的做法，將和ACC一起在歐洲開發及製造電池與模組。」

賓士去年加入這家合資公司，握有三分之一股權。

在此同時，南韓電池巨擘LG新能源也在同日表示，計劃斥資15億美元和Stellantis在加拿大成立車用電池合資公司。