油價飆 美電動車買氣旺

隨著國際原油價 格突破每桶100美元，美國各地的汽油價格也飆上歷史新高，美國消費者對電動車 和其他清潔能源車款的興趣正升高。

華爾街日報報導，根據美國汽車協會（AAA），全美汽油平均價格在3月11日攀抵每加侖4.33美元，比去年同期高約1.35美元。北方信託指出，汽油價格每提高1美元，家庭每月開銷就增加逾50美元。這促使更多消費者尋求燃油車的替代選項。根據汽車網站Edmunds.com數據，止於3月13日當周，該網站上的購車族有25%考慮購買油電車、插電式油電車或純電動車，比前一周增加39%，更比上月同周激增84%。

Piplsay公司上周調查顯示，逾三分之二美國受訪者對油價高漲揣揣不安，49%說難以負擔駕駛燃油車的成本。近半受訪者說，電動車是燃油車的可行替代選項。

Edmunds.com說，有意購買電動車者的首要考量是高油價，其次才是環保。消費者購買電動車的意願升高，已反映在電動車業者的股價 上，電動車大廠特斯拉過去幾周股價上漲逾20%，市值在22日重新站上1兆美元，23日早盤漲逾1%至1,004美元；氫氣和燃料電池系統公司Plug Power股價從1月時低點勁漲逾50%。

儘管燃料價格大漲提高民眾對電動車興趣，但電動車電池原料價格上漲，可能拖累能源轉型進度。據Benchmark礦業情資，關鍵原料鋰比去年同期飆漲約500%，鎳價近幾周也因俄國供應中斷的疑慮飆上新高。在化石燃料價格逼近歷史新高之際，其他清潔能源技術也獲得青睞，尤其是在歐洲。德國經濟部2月宣布，將加速發展風電和太陽能計畫，以降低對俄國能源的依賴。