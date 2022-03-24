我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

油價飆 美電動車買氣旺

編譯陳律安／綜合外電

隨著國際原油價格突破每桶100美元，美國各地的汽油價格也飆上歷史新高，美國消費者對電動車和其他清潔能源車款的興趣正升高。

華爾街日報報導，根據美國汽車協會（AAA），全美汽油平均價格在3月11日攀抵每加侖4.33美元，比去年同期高約1.35美元。北方信託指出，汽油價格每提高1美元，家庭每月開銷就增加逾50美元。這促使更多消費者尋求燃油車的替代選項。根據汽車網站Edmunds.com數據，止於3月13日當周，該網站上的購車族有25%考慮購買油電車、插電式油電車或純電動車，比前一周增加39%，更比上月同周激增84%。

Piplsay公司上周調查顯示，逾三分之二美國受訪者對油價高漲揣揣不安，49%說難以負擔駕駛燃油車的成本。近半受訪者說，電動車是燃油車的可行替代選項。

Edmunds.com說，有意購買電動車者的首要考量是高油價，其次才是環保。消費者購買電動車的意願升高，已反映在電動車業者的股價上，電動車大廠特斯拉過去幾周股價上漲逾20%，市值在22日重新站上1兆美元，23日早盤漲逾1%至1,004美元；氫氣和燃料電池系統公司Plug Power股價從1月時低點勁漲逾50%。

儘管燃料價格大漲提高民眾對電動車興趣，但電動車電池原料價格上漲，可能拖累能源轉型進度。據Benchmark礦業情資，關鍵原料鋰比去年同期飆漲約500%，鎳價近幾周也因俄國供應中斷的疑慮飆上新高。在化石燃料價格逼近歷史新高之際，其他清潔能源技術也獲得青睞，尤其是在歐洲。德國經濟部2月宣布，將加速發展風電和太陽能計畫，以降低對俄國能源的依賴。

油價飆漲，美國電動車銷量呈現顯著增長。（美聯社）
油價飆漲，美國電動車銷量呈現顯著增長。（美聯社）

電動車 油價 股價

上一則

美升息2碼 官員支持聲浪變大

下一則

俄油管受損 布蘭特漲破122元

延伸閱讀

美股道瓊早盤跌逾250點 油價大漲重燃通膨疑慮

美股道瓊早盤跌逾250點 油價大漲重燃通膨疑慮
全美油價下滑 洛縣獨攀高 每加侖逾6元

全美油價下滑 洛縣獨攀高 每加侖逾6元
通膨、高油價 電動車變夯 各地增設充電站

通膨、高油價 電動車變夯 各地增設充電站
油價狂飆 加州總檢長警告煉油廠：勿非法操縱市場

油價狂飆 加州總檢長警告煉油廠：勿非法操縱市場

熱門新聞

美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
30年固定房貸利率衝破4%，2019年5月以來首次。(美聯社)

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

2022-03-17 22:26
在聯準會(Fed)升息並表示今年將再升息6次後，美股在瘋狂交易中上漲。(美聯社)

Fed將升息6次 道指先跌後升

2022-03-16 16:26
科爾銷售回升，但仍未達疫情前水平。（路透）

「昔之芳草，今之蕭艾」科爾百貨沉淪記

2022-03-20 22:18
聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)。(美聯社)

遏止通膨惡化 美聯準會宣布升息1碼

2022-03-16 15:06
中國國家主席習近平向美國總統拜登表示，烏克蘭局勢發展到這個地步，「是中方不願看到的」，「國家關係不能走到兵戎相向這一步」。美聯社

美股創下2020年來最強單周表現 下周還能反彈多少？

2022-03-19 07:44

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高