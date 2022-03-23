1個月漲2次 蘇伊士運河漲通行費 最高多兩成

埃及政府將對行經蘇伊士運河的船隻調漲過路費，其中對油輪收取的過路費，將從5%漲到15%。美聯社

埃及政府22日宣布，5月1日起調漲蘇伊士運河 的各類船隻通行費，漲幅最多達20%。

美聯社報導，蘇伊士運河管理局（SCA）22日在官網上表示，將對運輸石油 和油品的油輪加收15%的一般過路費，比現行的5%高。漲價規定自5月1日起生效，但調幅可能視全球海運市況變化加以調整，或甚至取消。

另外，對化學品運輸船和其他液態散裝船加收的過路費，將從10%調漲至20%，對乾散貨船加收10%。載運汽車、一般貨物的船隻、重貨載運船，以及多用途船隻的加收過路費，則從7%漲至14%。

SCA表示，加裝壓艙水處理系統的油輪，需加收的過路費幅度仍維持在5%不變。

蘇伊士運河繼3月1日公布調漲幅度後，不到一個月再次上調過路費加收的幅度。該局表示，此舉是為了反映全球貿易大幅成長，以及改善運河水路建設和服務。

蘇伊士運河管理局正努力拓寬並加深南段水道。去年3月，長榮海運的貨櫃輪「長賜號」在蘇伊士運河擱淺，讓運河塞了六天，引發全球運輸大亂。

全球貿易量約10%（包括7%的石油）需經蘇伊士運河，因蘇伊士運河連結地中海和紅海，是全球交通最繁忙的水路要道之一。對埃及而言，這條1869年通航的運河是該國的驕傲，也是賺取外匯的財源。

埃及政府數據顯示，去年共有20,649艘船通過蘇伊士運河，較2020年的18,830艘增加10%。蘇伊士運河去年全年營收 達63億美元，創歷來新高。