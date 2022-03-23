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減碳 澳洲加速關閉燃煤電廠

編譯王巧文／綜合報導
澳洲能源業者正加速推動關閉燃煤發電廠的計畫。圖為艾拉林發電廠。(取材自維基百科)
澳洲能源業者正加速推動關閉燃煤發電廠的計畫。圖為艾拉林發電廠。(取材自維基百科)

隨著投資人敦促能源轉型的壓力與日俱增，澳洲能源業者正加速推動關閉燃煤發電廠的計畫，可能有助澳洲達成2050年淨零碳排目標，但也引發供電不足疑慮。澳洲聯邦政府已示警，這股趨勢恐將推升電價及威脅電力供應。

英國金融時報（FT）報導，澳洲能源巨頭Origin上月宣布，將在2025年關閉澳洲最大燃煤電廠艾拉林（Eraring）電廠，比原訂計畫提前七年。艾拉林電廠供應新南威爾斯省超過20％的電力。

澳洲能源部長泰勒已批評Origin，他表示此舉將使所有用電戶失望透頂，因為這座巨型電廠提前退役，卻沒有建造新設施填補供電缺口的計畫，可能帶來「電價較高和供電系統較不可靠」的風險。

在Origin公布這項決定前，澳洲電力巨擘AGL已宣布，將提前八年關閉位於新南威爾斯省、維多利亞省的兩座燃煤電廠。AGL位於維省的Loy Yang發電廠，也將提前在2045年前退役。官方數據顯示，燃煤發電占澳洲總發電量的54.9％，較十年前下滑約20個百分點，但從遏止氣候暖化的角度來看，該比率高得驚人。

隨著更多國家邁向淨零碳排願景，投資人對使用煤炭的批評聲浪已不斷擴大，能源業者淘汰化石燃料的壓力也持續升高。

澳洲 投資 能源部

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