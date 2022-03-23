日供電拉警報 恐重創經濟

日本 上周的強震導致多座電廠關閉，且東京電力公司（Tepco）受技術問題影響，加劇供電短缺，日本政府22日對東京都地區發布史上首見的供電警報，警告最快22日可能會意外停電。儘管日本最後躲過停電噩運，但供電問題短期將仍難以解決，將持續困擾企業與消費者，從而可能衝擊日本的股市和經濟活動。

日本經濟產業省22日對東電的供電地區發布警報，破天荒警告東京都地區可能停電，主因為預期氣溫降低將推升供暖需求，但上周的強震又導致火力發電廠停擺。政府呼籲民眾節約用電。內閣官房長官松野博一表示：「希望民眾配合，盡可能節省電力。」

東電也說，並未計劃實施停電，但22日晚間若供電持續吃緊，東京和東北地區可能局部停電，影響200萬到300萬棟建築物，該公司已要求七家地區公用事業單位提供142萬瓩電力。在此同時，東電表示，技術問題導致東京附近的三個縣2,120戶停電，但與電力短缺無關。

經濟產業省21日表示，總電力消耗必須自預估水準減少60000兆瓦時，或大約10%，以避免大規模停電。經濟產業省大臣萩生田光一表示，住家和企業本周內可能需持續減少用電。日本經濟產業大臣萩生田光一22日稍後表示，東京都地區或許可免於斷電。但東電表示，限制用電措施仍須延續到23日。專家指出，日本供電危機已從十年前的311大地震 醞釀至今，這段期間關閉多座發電廠與化石燃料電廠，導致供電餘裕很少，上周的地震只是壓垮駱駝的最後一根稻草，短期將難以擺脫供電問題的憂慮。

分析師稱，在俄烏戰爭導致能源價格大漲之際，日本供電短缺恐衝擊股市，因為如果缺電，製造商將難以生產及銷售商品，而且電價高漲也會衝擊消費與企業支出；東京地區的批發電價已漲至逾一年高點。

日本國會22日已批准2022年度的107.6兆日圓（9,000億美元）的創紀錄預算 案，將幫助一般家庭因應食品與燃料價格上漲的衝擊。

產經新聞報導，日本政府和執政聯盟正準備草擬額外的經濟刺激方案，規模逾10兆日圓，以緩解原油和其他商品價格飆漲的影響，並支撐小型企業。在2022年預算案通過前，日本朝野國會議員都已施壓要求政府編制新的刺激方案，以緩和經濟受到的衝擊。