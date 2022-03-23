鮑爾暗示 5月將升息2碼

（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 21日再度「鷹式表態」，強烈暗示5月（下次）會議很可能升息 2碼，傳達出他迄今要對抗通膨的最強烈訊息。他強調，Fed須「迅速」朝更緊縮的貨幣政策移動，而且若是解決超高通膨之所需，Fed甚至準備採取更激烈的行動。

鮑爾在美國全國企業經濟學家協會（NABE）以「恢復物價穩定」為主題發表演說時表示，「勞動市場非常強，通膨遠為太高了」，「顯然有必要迅速行動，讓貨幣政策立場回到更中立的水準，之後若是為了恢復物價穩定所需，將再移向更緊縮的水準」。多數Fed決策官員認為「中性利率」約在2.4%。上周決策會議後公布的「點陣圖」顯示，多數官員預測這波升息周期的最終目標是2.75%~2.8%。

鮑爾說：「如果我們總結認為，在一次或多次會議升息超過25個基點（1碼）是適當的，我們將這麼做。」他在被主持人問到是否有任何情況會阻止Fed在5月升息2碼時，回答：「什麼能阻止我們？簡而言之：沒有。」美國聯準會（Fed）主席鮑爾21日提高鷹派論調，希望說服市場相信他是認真要抑制通膨。專家指出，鮑爾這席談話顯示Fed偏鷹已非「戰術現象」，而是「戰略轉向」，這對投資 策略的影響為股市表現將優於債市。

紐約WisdomTree投資公司固定收益策略部門主管法蘭納甘指出，鮑爾的發言透露，Fed更鷹已非「近期的戰術現象」，而是戰略轉向，「這將是個持續的過程，先移除緊急政策措施，然後轉向緊縮領域」。

彭博資訊專欄作家歐瑟士認為，鮑爾發言最重要的段落為「如果我們總結認為，在一次或多次會議升息超過25個基點是適當的，我們將這麼做。如果我們決定我們的緊縮行動必須超越中立措施，進入更緊縮的立場，我們也將這麼做」。